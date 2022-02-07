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15 марта, 19:03 • 102091 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132820 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117822 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111809 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101733 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119714 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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7 февраля — День массажиста

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, 7 февраля, отмечают День массажиста, День рождения огнетушителя. Верующие чтят память святителя Григория Богослова, информирует УНН.

День массажиста

В официальном календаре украинских праздников это событие появилось в 2018 году. Утвердило ее Всеукраинское объединение специалистов массажа, а инициаторами создания нового праздника стали общественные организации и ведущие учреждения в сферах медицины, массажа, оздоровления. Главной целью мероприятия является празднование всех тех, кто занимается этим полезным делом. 

День рождения огнетушителя

7 февраля 1863 года в США (штат Вирджиния) был запатентован первый огнетушитель. Тогдашнее противопожарное средство было больше похоже на большую чашу, но со временем его форма изменилась и стала напоминать современную.

День памяти святителя Григория Богослова

Родился святитель в городе Арианзе (южная Каппадокия) около 329 года. Его матерью была святая Нонна, которая происходила из благочестивой и знатной христианской семьи. Также ее двоюродным братом был святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Отец-богатый землевладелец Григорий Арианзский. До женитьбы он принадлежал к семье, входившей в иудейскую секту, но позже, под влиянием жены уверовал во Христа.

Еще до рождения их сын был обещан на служение Господу. А потому с самого его рождения Григория учили в глубокой вере во Христа. Блестящее образование получил и его младший брат Кесарий. В частности с мальчиками занимался епископ Иконийский, их дядя.

В юности Григорий пообещал принять обет чистоты и целомудрия. А чтобы завершить свое образование, отправился в Афины, где встретился с Василием Великим. Провел Григорий в Афинах 6 лет. В 374 году умерли его родители, тогда он отправился в Селевкию Исаврийскую, где служил при церкви Святой великомученицы Теклы. Особенно сильно он заботился в те годы о престарелых и больных. Когда умер его друг Василий Великий, Григорий отправился в Константинополь. Там он боролся с ересью Македония, который отрицал Божество Святого Духа. Там Григорий Богослов стал Патриархом Константинопольским. Произошло это в 381 году.

Однако такое решение II Вселенского Собора вызвало недовольство со стороны Македонских и Египетских епископов. И потому Григорий решил уйти из Константинополя. Вернувшись в родной город, он занялся монашескими делами. Например, ходил босиком, носил только одну одежду и спал на земле. Умер Григорий Богослов 25 января 389 года.

Именины

День Ангела празднуют: Анатолий, Александр, Виталий, Борис, Вольдемар, Владимир, Дмитрий, Григорий, Степан, Петр, Филипп, Феликс.

Украинские Национальные Новости

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