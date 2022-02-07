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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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7 лютого — День масажиста

7 лютого — День масажиста

Київ • УНН

 • 187477 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні, 7 лютого, відзначають День масажиста, День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам’ять святителя Григорія Богослова, інформує УНН.

 

День масажиста

В офіційному календарі українських свят ця подія з’явилася 2018 року. Затвердило її Всеукраїнське об’єднання фахівців масажу, а ініціаторами створення нового свята стали громадські організації та провідні установи в сферах медицини, масажу, оздоровлення. Головною метою заходу є відзначення всіх тих, хто займається цією корисною справою.

День народження вогнегасника

7 лютого 1863 року в США (штат Вірджинія) був запатентований перший вогнегасник. Тогочасний протипожежний засіб був більше схожий на велику чашу, але з часом його форма змінилася і стала нагадувати сучасну.

День пам’яті святителя Григорія Богослова

Народився святитель в місті Аріанзе (південна Кападокія) близько 329 року. Його матір’ю була свята Нона, яка походила з благочестивої та знатної християнської сім’ї. Також її двоюрідним братом був святитель Амфілохій, єпископ Іконійський. Батько – багатий землевласник Григорій Аріанзський. До одруження він належав до сім’ї, яка входила до юдейської секти, але пізніше, під впливом дружини увірував в Христа.

Ще до народження їхній син був обіцяний на служіння Господу. А тому з самого його народження Григорія навчали у глибокій вірі в Христа. Блискучу освіту отримав і його молодший брат Кесарій. Зокрема з хлопчиками займався єпископ Іконійський, їхній дядько.

В юності Григорій пообіцяв прийняти обітницю чистоти та цнотливості. А щоб завершити свою освіту, відправився до Афін, де зустрівся з Василієм Великим. Провів Григорій в Афінах 6 років. 374 року померли його батьки, тоді він відправився до Селевкії Ісаврійської, де служив при церкві святої великомучениці Текли. Особливо сильно він піклувався в ті роки про престарілих та хворих. Коли помер його друг Василій Великий, Григорій подався в Константинополь. Там він боровся з єресю Македонія, який заперечував Божество Святого Духа. Там Григорій Богослов став Патріархом Константинопольским. Сталося це 381 року.

Однак таке рішення II Вселенського Собору викликало невдоволення з боку Македонських та Єгипетських єпископів. І тому Григорій вирішив піти з Константинополя. Повернувшись в рідне місто, він зайнявся чернечими справами. Наприклад, ходив босоніж, носив лише один одяг та спав на землі. Помер Григорій Богослов 25 січня 389 року.

Іменини

День Ангела святкують: Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Вольдемар, Володимир, Дмитро, Григорій, Степан, Петро, Пилип, Фелікс.

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