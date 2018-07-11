65-летнему развратнику угрожает 8 лет тюрьмы за "развлечения с детьми"

“Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, и в соответствии с процессуальным руководством Яготинского отдела Бориспольской местной прокуратуры ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетнего лица) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового”, - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2015 года по июль 2018 года 65-летний пенсионер, находясь по месту своего жительства в одном из сел Яготинского района, периодически совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки, которая на летние каникулы приезжала в гости к своей бабушке и проживала по соседству.

Так, злоумышленник проводил с малолетней девочкой откровенные беседы на темы интимных отношений, заставлял ее раздеваться, при этом мужчина также оголялся и более того фотографировал обнаженного ребенка на камеру своего мобильного телефона.

Малолетняя потерпевшая рассказала о преступных действиях соседа своей знакомой, в результате чего последняя сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Во время неотложного обыска по месту жительства пенсионера обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором сохранились указанные фотографии девочки.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 11 июля в Киевской области задержали 65-летнего педофила, который в течение трех лет совершал развратные действия в отношении 12-летней девочки.