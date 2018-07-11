65-річному розпуснику погрожує 8 років тюрми за "розваги з дітьми"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру та взяла під варту 65-річного чоловіка, який періодично вчиняв розпусні дії по відношенню до малолітньої сусідської дівчинки, яка приїздила на літні канікули до бабусі. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої особи) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що з 2015 року по липень 2018 року 65-річний пенсіонер, перебуваючи за місцем свого проживання в одному із сіл Яготинського району, періодично вчиняв розпусні дії по відношенню до 11-річної дівчинки, яка на літні канікули приїздила в гості до своєї бабусі та проживала по-сусідству.
Так, зловмисник проводив з малолітньою дівчинкою відверті бесіди на теми інтимних стосунків, змушував її роздягатися, при цьому чоловік також оголявся та більш того фотографував оголену дитину на камеру свого мобільного телефону.
Малолітня потерпіла розповіла про злочинні дії сусіда своїй знайомій, в результаті чого остання відразу звернулась до правоохоронних органів із заявою.
Під час невідкладного обшуку за місцем проживання пенсіонера виявлено та вилучено мобільний телефон, в якому збереглися зазначені фотографії дівчинки.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 11 липня на Київщині затримали 65-річного педофіла, який упродовж трьох років вчиняв розпусні дії по відношенню до 12-річної дівчинки.