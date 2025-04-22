64 года шахмат ради миллиона для детей: установлен новый рекорд Гиннеса
Киев • УНН
В Нью-Йорке на Таймс-сквер Тунде Онакойя и Шон Мартинес установили новый мировой рекорд, сыграв в шахматы 64 часа подряд. Событие вошло в Книгу рекордов Гиннеса.
На Таймс-сквер в Нью-Йорке установлен новый мировой рекорд - шахматный марафон продолжительностью 64 часа. Об этом сообщила Международная федерация шахмат в Х, пишет УНН.
Детали
"64 часа шахмат! Мировой рекорд Книги рекордов Гиннеса. Самый длинный шахматный марафон был достигнут Тунде Онакоей и Шоном Мартинесом на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, с 17 по 20 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Событие официально вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная шахматная партия в мире.
"Это любовное письмо к забытым. Мечта, раскрывающаяся в реальном времени. Мы собираем 1 000 000 долларов, чтобы построить бесплатную школу для бездомных детей - дом для обучения, исцеления и второго шанса", - сказала Тунде Онакойя.
Напомним
Ранее Книга рекордов Гиннеса назвала старейшего мужчину в мире. Им признали Жоао Мариньо Нето из Бразилии, которому 112 лет.