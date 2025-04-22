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64 года шахмат ради миллиона для детей: установлен новый рекорд Гиннеса

Киев • УНН

 • 884 просмотра

В Нью-Йорке на Таймс-сквер Тунде Онакойя и Шон Мартинес установили новый мировой рекорд, сыграв в шахматы 64 часа подряд. Событие вошло в Книгу рекордов Гиннеса.

64 года шахмат ради миллиона для детей: установлен новый рекорд Гиннеса
x.com/FIDE_chess

На Таймс-сквер в Нью-Йорке установлен новый мировой рекорд - шахматный марафон продолжительностью 64 часа. Об этом сообщила Международная федерация шахмат в Х, пишет УНН.

Детали 

"64 часа шахмат! Мировой рекорд Книги рекордов Гиннеса. Самый длинный шахматный марафон был достигнут Тунде Онакоей и Шоном Мартинесом на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, с 17 по 20 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

Событие официально вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная шахматная партия в мире.

"Это любовное письмо к забытым. Мечта, раскрывающаяся в реальном времени. Мы собираем 1 000 000 долларов, чтобы построить бесплатную школу для бездомных детей - дом для обучения, исцеления и второго шанса", - сказала Тунде Онакойя.

Напомним 

Ранее Книга рекордов Гиннеса назвала старейшего мужчину в мире. Им признали Жоао Мариньо Нето из Бразилии, которому 112 лет. 

Алина Волянская

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