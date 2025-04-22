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Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу
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Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

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64 години шахів заради мільйона для дітей: встановлено новий рекорд Гіннеса

Київ • УНН

 • 930 перегляди

У Нью-Йорку на Таймс-сквер Тунде Онакойя і Шон Мартінес встановили новий світовий рекорд, зігравши в шахи 64 години поспіль. Подія увійшла до Книги рекордів Гіннеса.

64 години шахів заради мільйона для дітей: встановлено новий рекорд Гіннеса
x.com/FIDE_chess

На Таймс-сквер у Нью-Йорку встановлено новий світовий рекорд - шаховий марафон тривалістю 64 години. Про це повідомила Міжнародна федерація шахів у Х, пише УНН.

Деталі 

"64 години шахів! Світовий рекорд Книги рекордів Гіннеса. Найдовший шаховий марафон було досягнуто Тунде Онакоєю і Шоном Мартінесом на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, з 17 по 20 квітня 2025 року", - ідеться в дописі.

Подія офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліша шахова партія у світі.

"Це любовний лист до забутих. Мрія, що розкривається в реальному часі. Ми збираємо 1 000 000 доларів, щоб побудувати безкоштовну школу для бездомних дітей - дім для навчання, зцілення та другого шансу", - сказала Тунде Онакойя.

Нагадаємо 

Раніше Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішого чоловіка у світі. Ним визнали Жоао Маріньо Нето із Бразилії, якому 112 років. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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