62% украинцев в случае сокращения доходов будут искать дополнительный заработок - опрос

Детали

Кроме того, 53% опрошенных хотят жить не хуже других, 42% – хотят жить лучше, чем другие. Половина полагают, что могут влиять на увеличение собственных доходов, и столько же – имеют противоположное мнение. За год количество тех, кто считает, что может влиять на свои доходы, уменьшилось с 60% до 50%.

Как указано, война и актуальная социо-экономическая ситуация являются объективными обстоятельствами, которые вероятно уменьшают ощущение субъектности влияния на доходы. В общем, более активную стратегию относительно своих финансовых возможностей имеет молодежь, более обеспеченные и мужчины. Вероятно, это происходит из-за наличия соответствующих ресурсов и традиционной ценности данных категорий на рынке труда.

Справочно

В опросе, который проводился 23-24 июля, принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, а выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.