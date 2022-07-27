62% українців у разі скорочення доходів шукатимуть додаткового заробітку - опитування

Деталі

Окрім того, 53% опитаних хочуть жити не гірше інших, 42% - хочуть жити краще, ніж інші. Половина вважають, що можуть впливати на збільшення власних доходів, і стільки ж – мають протилежну думку. За рік кількість тих, хто вважає, що може впливати на свої доходи зменшилася з 60% до 50%.

Як вказано, війна та актуальна соціо-економічна ситуація є об’єктивними обставинами, які вірогідно зменшують відчуття суб’єктності впливу на доходи. Загалом активнішу стратегію щодо своїх фінансових можливостей має молодь, більш забезпечені та чоловіки. Ймовірно, це відбувається через наявність відповідних ресурсів та традиційну цінність даних категорій на ринку праці.

Довідково

В опитуванні, що проводилося 23-24 липня, брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 3,1%.