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6-я годовщина путча: Эрдоган пообещал не допустить еще один переворот в Турции

Киев • УНН

 • 155455 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Выступая во время митинга в Стамбуле, состоявшегося в пятницу в память о жертвах 15 июля, президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении, говоря о попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, подчеркнул: «Турция сделает все возможное, чтобы не допустить еще одного переворота». Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство Anadolu.

Цитата

«Мы решительно будем продолжать строить большую и могущественную Турцию, чтобы наша страна никогда не сталкивалась с такими бедствиями, как попытка государственного переворота 15 июля, – говорится в заявлении Эрдогана. – Когда произошла попытка государственного переворота, мы ценой своих жизней защищали нашу республику, демократию и все эти завоевания. Нашим эпическим сопротивлением путчистам одним сердцем и одним запястьем мы показали друзьям и врагам, что Турцию никогда нельзя захватить, а турецкий народ никогда нельзя поставить на колени».

Детали

Эрдоган сказал, что с началом переворота они мобилизовали всю юридическую и административную мощь страны, чтобы искоренить путчистских предателей и породившую их структуру, и что они приняли и продолжают принимать все необходимые меры, чтобы не допустить, чтобы страна снова испытала такую угрозы.

Турецкий лидер также добавил, что согласно красным линиям Анкары террористические группы FETO, PKK/YPG впервые были включены в отчеты НАТО во время недавнего саммита в испанской столице Мадриде.

В пятницу турецкие граждане вышли на улицы по всей стране, чтобы почтить память погибших при попытке переворота 15 июля 2016 года.

Контекст

Попытка FETO свергнуть правительство началась около 22:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу) 15 июля 2016 года. Страна ежегодно отмечает 15 июля как День демократии и национального единства, чествуя память тех, кто отдал свою жизнь за отпор путчистам, и в упоминании о храбрости нации.

FETO и ее лидер, ныне находящийся в США, Фетуллах Гюлен организовал проигранный переворот, в результате которого 251 человек погиб и 2734 получили ранения.

Анкара также обвиняет FETO в том, что она стоит за длительной кампанией по свержению государства путем проникновения в турецкие институты, в частности в армию, полицию и судебную систему.

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