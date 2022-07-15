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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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6-та річниця путчу: Ердоган пообіцяв не допустити ще один переворот в Туреччині

6-та річниця путчу: Ердоган пообіцяв не допустити ще один переворот в Туреччині

Київ • УНН

 • 155457 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Виступаючи під час мітингу в Стамбулі, що відбувся в п'ятницю в на згадку про жертв 15 липня, президент Реджеп Тайіп Ердоган у своєму виступі, говорячи про спробу державного перевороту 15 липня 2016 року, наголосив: «Туреччина зробить усе можливе, щоб не допустити ще одного перевороту». Про це УНН пише посилаючись на агенство Anadolu.

Цитата

«Ми рішуче продовжуватимемо будувати велику і могутню Туреччину, щоб наша країна ніколи не стикалася з такими лихами, як спроба державного перевороту 15 липня, - йдеться в заяві Ердогана. - Коли відбулася спроба державного перевороту, ми ціною своїх життів захищали нашу республіку, демократію та всі ці завоювання. Нашим епічним опором путчистам одним серцем і одним зап'ястям ми показали друзям та ворогам, що Туреччину ніколи не можна захопити, а турецький народ ніколи не можна поставити навколішки».

Деталі

Ердоган сказав, що з початком перевороту вони мобілізували всю юридичну та адміністративну міць країни, щоб викорінити путчистських зрадників і структуру, яка їх породила, і що вони вжили і продовжують вживати всіх необхідних заходів, щоб не допустити, щоб країна знову зазнала такої загрози.

Турецький лідер також додав, що відповідно до червоних ліній Анкари терористичні групи FETO, PKK/YPG вперше були включені до звітів НАТО під час нещодавнього саміту в іспанській столиці Мадриді.

У п'ятницю турецькі громадяни вийшли на вулиці по всій країні, щоби вшанувати пам'ять загиблих під час спроби перевороту 15 липня 2016 року.

Контекст

Спроба FETO повалити уряд розпочалася близько 22:00 за місцевим часом (19:00 за Грінвічем) 15 липня 2016 року.Країна щорічно відзначає 15 липня як День демократії та національної єдності, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав своє життя за відсіч путчистам, і в згадці про хоробрість нації.

FETO та її лідер, що нині перебуває в США, Фетуллах Гюлен організував програний переворот, в результаті якого 251 особа загинула та 2734 особи отримали поранення.

Анкара також звинувачує FETO в тому, що вона стоїть за тривалою кампанією з повалення держави шляхом проникнення до турецьких інститутів, зокрема до армії, поліції та судової системи.

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