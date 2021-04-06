6 апреля: какой сегодня праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В этот день, 6 апреля, в мире отмечают Международный день спорта на благо развития и мира, Всемирный день настольного тенниса, День разноцветных лент. Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
Сегодня, 6 апреля, мир отмечает Международный день спорта на благо мира и развития. По сей день ученые и историки не могут прийти к однозначному выводу, когда впервые человек начал заниматься спортом. Это неудивительно, поскольку деятельность, которую современная наука относит к такому понятию, как занятия спортом, была присуща без исключения всем людям земли и, похоже, что во все времена. Соревнования, игра, развлечение, активный отдых, многочисленные интеллектуальные упражнения, достижения лучших результатов, тренировки физических и умственных навыков — вот лишь небольшой перечень тех видов деятельности, которые включает в себя широкое понятие. И несмотря на максимальные усилия и эмоций, которые иногда добавляются к занятиям спортом, одно верно — это совершенно мирный процесс. Он способствует развитию и является жизнеутверждающим во всех отношениях.
6 апреля — Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day). Это еще очень молодой праздник, впервые его отметили в 2015 году.
Религиозные праздники
Православная церковь 6 апреля чтит память святых Иакова и Захара. Другие названия дня — “Канун Благовещения”, “Похвала”, “Дери полоз”. В этот день надо сделать всю важную работу, которую давно запланировали. Если незамужняя девушка этого дня отстоит в храме всенощное бдение, то в этом она выйдет замуж.
Именины
6 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Артем, Захар, Петр, Иаков, Стефан, Мартин, Парфён, Степан.
Приметы
Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней
Роса утром — для коней корма (имелся в виду богатый урожай проса)
Снег пошел 6 апреля — будет хороший урожай гречки
Ударил мороз — будет богатый урожай овса и проса
Теплая ночь — примета того, что весна быстро придет
Снег растаял до Благовещения — значит, в этом году снегопадов больше не будет
В ночь на Благовещение надо вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра — жди богатого урожая.
Если останется мокрым — примета к тому, что летом будет неурожай.
Потеплело на улице — жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето