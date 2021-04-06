6 апреля: какой сегодня праздник

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187803 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189271 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273593 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316657 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157450 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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6 апреля: какой сегодня праздник

6 апреля: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

 • 33909 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В этот день, 6 апреля, в мире отмечают Международный день спорта на благо развития и мира, Всемирный день настольного тенниса, День разноцветных лент. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

Сегодня, 6 апреля, мир отмечает Международный день спорта на благо мира и развития. По сей день ученые и историки не могут прийти к однозначному выводу, когда впервые человек начал заниматься спортом. Это неудивительно, поскольку деятельность, которую современная наука относит к такому понятию, как занятия спортом, была присуща без исключения всем людям земли и, похоже, что во все времена. Соревнования, игра, развлечение, активный отдых, многочисленные интеллектуальные упражнения, достижения лучших результатов, тренировки физических и умственных навыков — вот лишь небольшой перечень тех видов деятельности, которые включает в себя широкое понятие. И несмотря на максимальные усилия и эмоций, которые иногда добавляются к занятиям спортом, одно верно — это совершенно мирный процесс. Он способствует развитию и является жизнеутверждающим во всех отношениях.

6 апреля — Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day). Это еще очень молодой праздник, впервые его отметили в 2015 году.

Религиозные праздники

Православная церковь 6 апреля чтит память святых Иакова и Захара. Другие названия дня — “Канун Благовещения”, “Похвала”, “Дери полоз”. В этот день надо сделать всю важную работу, которую давно запланировали. Если незамужняя девушка этого дня отстоит в храме всенощное бдение, то в этом она выйдет замуж.

Именины

6 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Артем, Захар, Петр, Иаков, Стефан, Мартин, Парфён, Степан.

Приметы

Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней

Роса утром — для коней корма (имелся в виду богатый урожай проса)

Снег пошел 6 апреля — будет хороший урожай гречки

Ударил мороз — будет богатый урожай овса и проса

Теплая ночь — примета того, что весна быстро придет

Снег растаял до Благовещения — значит, в этом году снегопадов больше не будет

В ночь на Благовещение надо вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра — жди богатого урожая.

Если останется мокрым — примета к тому, что летом будет неурожай.

Потеплело на улице — жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето

Украинские Национальные Новости

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