6 квітня: яке сьогодні свято

Свята

Сьогодні, 6 квітня, світ святкує Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. До цього дня вчені та історики не можуть прийти до однозначного висновку, коли вперше людина почала займатися спортом. Це не дивно, оскільки діяльність, яку сучасна наука відносить до такого поняття, як заняття спортом, була притаманна без винятку всім людям землі і, схоже, що в усі часи. Змагання, гра, розвага, активний відпочинок, численні інтелектуальні вправи, досягнення кращих результатів, тренування фізичних та розумових навичок - ось лише невеликий перелік тих видів діяльності, які включає в себе це широке поняття. І незважаючи на максимальні зусилля та емоцій, які іноді додаються до занять спортом, одне вірно – це абсолютно мирний процес. Він сприяє розвитку та є життєствердним в усіх відношеннях.

6 квітня — Всесвітній день настільного тенісу (Word Table Tennis Day). Це ще дуже молоде свято, вперше його відзначили у 2015 році.

Релігійні свята

Православна церква 6 квітня вшановує пам'ять святих Якова і Захара. Інші назви дня - “Переддень Благовіщення”, “Похвала”, “Дери полоз”. У цей день треба зробити всю важливу роботу, яку давно запланували. Якщо незаміжня дівчина цього дня відстоїть у храмі всеношну, то цьогоріч вона вийде заміж.

Іменини

6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Захар, Петро, Яків, Стефан, Мартин, Парфен, Степан.

Прикмети

Якщо вночі не надто холодно, то весна буде ранньою

Роса вранці — для коней багато корму (мався на увазі багатий урожай проса)

Сніг пішов 6 квітня — буде хороший урожай гречки

Вдарив мороз — буде багатий урожай вівса і проса

Тепла ніч — прикмета того, що весна швидко прийде

Сніг розтанув до Благовіщення — значить, в цьому році снігопадів більше не буде

У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо воно висохне до ранку — чекай багатого врожаю.

Якщо залишиться мокрим — прикмета до того, що влітку буде неврожай.

Потепліло на вулиці — чекай морозів. Проте вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо