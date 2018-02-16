54-я Мюнхенская конференция по безопасности: "мир на грани конфликта"

“В прошлом году мир стал ближе – слишком близко – к началу значительного конфликта”- такое заявление прозвучало от председателя Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганга Ишингера. Этой фразой открывается Munich security report-2018 в отеле Bayerischer Hof, на котором будут основываться дискуссии на самом престижном в мире форуме по безопасности.

Во вступительном слове к этому отчету Ишингер приводит краткий перечень тем, которые могут привести к большому конфликту. Напряженность между Северной Кореей и США, между Саудовской Аравией и Ираном (последний поставляет оружие повстанцам-хуситам в Йемене), НАТО и Российской Федерацией, а также война на Востоке Украины. “Ключевые договора по контролю над вооружениями, такие как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, находящихся под риском разрушения”, — пишет он.

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До недавнего времени мировым лидерам даже не приходили в голову большинство вопросов, которые теперь являются поводом для споров, отмечает Вольфганг Ишингер.

“В 2018 году часть из этих кризисов может двигаться в сторону решения или эскалации – с потенциально катастрофическими последствиями. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы отойти от края пропасти”, — подчеркнул он.

Следует отметить, что министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным “на полях” Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В то же время в ведомстве пока не подтверждают проведения встречи глав МИД стран “нормандской четверки” на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

“Мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в ”нормандском формате“.

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В октябре 2014 года на фоне событий в Украине Вольфганг Ишингер опубликовал в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статью, в которой говорилось об аннексии Крыма и дестабилизации Россией Украины. По его мнению, украинский кризис “может стать своего рода ориентиром для других стран, прежде всего в Азии, при решении конфликтных ситуаций”.