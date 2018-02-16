54-та Мюнхенська конференція з безпеки: "світ на грані конфлікту"

“У минулому році світ став ближче — занадто близько! — до початку значного конфлікту” — така заява пролунала від голови Мюнхенської безпекової конференції Вольфганга Ішингера. Цією фразою відкривається Munich security report-2018 у готелі Bayerischer Hof, на якому ґрунтуватимуться дискусії на найпрестижнішому в світі безпековому форумі.

У вступному слові до цього звіту Ішингер наводить короткий перелік тем, які можуть призвести до великого конфлікту. Напруженість між Північною Кореєю і США, між Саудівською Аравією та Іраном (останній постачає зброю повстанцям-хуситам у Ємені), між НАТО і Російською Федерацією, а також війна на Сході Україні. “Ключові договори з контролю над озброєннями, такі як Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, перебувають під ризиком руйнування”, — пише він.

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Донедавна світовим лідерам навіть не спадали на думку більшість тих питань, які тепер є приводом для суперечок, зазначає Вольфганг Ішингер.

“У 2018 році частина з цих криз може рухатися в бік вирішення або ескалації — з потенційно катастрофічними наслідками. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб відійти від краю прірви”, — наголосив він.

Слід зазначити, що міністерство закордонних справ Росії анонсувало зустріч керівника МЗС Росії Сергія Лаврова з главою МЗС України Павлом Клімкіним “на полях” Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Водночас у відомстві наразі не підтверджують проведення зустрічі глав МЗС країн “нормандської четвірки” на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

“Ми не можемо підтвердити, але опрацьовується питання проведення зустрічі в “нормандському форматі”.

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У жовтні 2014 року на тлі подій в Україні Вольфганг Ішингер опублікував у газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung статтю, в якій говорилося про анексію Криму і дестабілізацію Росією України. На його думку, українська криза “може стати свого роду орієнтиром для інших країн, перш за все в Азії, при вирішенні конфліктних ситуацій”.