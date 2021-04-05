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5 апреля: какой сегодня день

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В этот день, 5 апреля, в мире отмечают Международный день супа и День чистой кармы. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

Суп — первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник — Международный день супа, который отмечается 5 апреля.

Слово “суп” происходит от французского “soupe”, а оно — от латинского “suppa”, что в переводе — хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной пищей, сложилось пять веков назад с появлением крепкого посуды, способного выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше.

5 апреля каждого года отмечается полезное и важное праздник — День чистой кармы. Событие начал Эмбер Николя Дилгер в 2005 году.

Целью Дня чистой кармы является привлечение внимания человечества и привлечения к вторичной переработки отходов и повторного их потребления. Таким образом каждый из нас имеет возможность очистить не только карму, но и Землю.

Переработка мусора помогает минимизировать загрязнение нашей планеты, позволяет сэкономить природные ресурсы и, конечно же, уменьшить общую площадь, которую занимают свалки. Вторичная переработка в настоящее время является самым прогрессивным и самым экологичным методом утилизации.

Религиозные праздники

В православной церкви 5 апреля почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны. В Никон день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину.

Главной традиции в этот день является генеральная уборка в доме. Весь залежавшийся хлам, старые и поломанные вещи необходимо выбросить. Наши предки верили, что вместе с ними можно избавить дом от нечистой силы и всевозможных бед.

Именины

5 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Лидия, Мария, Василий, Никон, Иван, Юрий, Лука, Фелиция, Пахом.

Приметы

Теплый день, но ночью произошли заморозки — значит, в апреле будет хорошая погода.

Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел — значит, впереди ожидается холодное лето.

Украинские Национальные Новости

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