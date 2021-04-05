5 квітня: який сьогодні день
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У цей день, 5 квітня, у світі відзначають Міжнародний день супу та День чистої карми. Про ці та інші свята пише УНН.
Свята
Суп — перша страва і важлива частина щоденного раціону харчування. Щоб ще раз підкреслити важливість цієї страви для здоров’я людини, і створено свято — Міжнародний день супу, який відзначається 5 квітня.
Слово “суп” походить від французького “soupe”, а воно — від латинського “suppa”, що в перекладі — хліб, розмочений у відварі або бульйоні.
Однак, суп як блюдо в сьогоднішньому розумінні, яке стало щоденною їжею, склалося п’ять століть назад з появою міцного посуду, здатного витримати процес приготування. При цьому, в холодних країнах і регіонах, суп виник набагато раніше.
5 квітня кожного року відзначається корисне й важливе свято — День чистої карми. Подію започаткував Ембер Ніколя Ділгер у 2005 році.
Метою Дня чистої карми є привернення уваги людства та залучення до вторинної переробки відходів і повторного їх споживання. Таким чином кожен із нас має можливість очистити не лише карму, а й Землю.
Перероблення сміття допомагає мінімізувати забруднення нашої планети, дозволяє зекономити природні ресурси та, звісно ж, зменшити загальну площу, яку займають сміттєзвалища. Вторинна переробка наразі є найпрогресивнішим та найекологічнішим методом утилізації.
Релігійні свята
У православній церкві 5 квітня вшановується пам’ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
Головною традицією цього дня є генеральне прибирання в будинку. Весь залежаний мотлох, старі і поламані речі необхідно викинути. Наші предки вірили, що разом з ними можна позбавити будинок від нечистої сили і всіляких бід.
Іменини
5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом.
Прикмети
Теплий день, але вночі сталися заморозки — значить, в квітні буде хороша погода.
Якщо в цей день пити м’ятний чай, то вся сім’я буде здоровою протягом року.
Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов — значить, попереду очікується холодне літо.