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5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 04:21  •  19144 просмотра

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Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.

Сегодня, пятого декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня почв. Инициаторами этого события в 2002 году выступили члены Международного союза почвоведения. С 2013 года событие начало отмечаться на уровне Организации Объединенных Наций, пишет УНН.

Цель сегодняшнего события - увеличение осведомленности общества о важности почв для работы экосистем и продовольственной безопасности. Это день должен напомнить людям, что почва является невозобновляемым природным ресурсом, следовательно мы должны рационально пользоваться им и беречь его.

В Украине сегодня также отмечается неофициальный День почвоведа.

Еще один сегодняшний профессиональный праздник в Украине - День работников статистики, который был учрежден указом президента в 2002 году.

В 1992 году в Украине был принят Закон о государственной статистике. Наиболее значимым статистическим событием времен Независимости стал Всеукраинская перепись населения 2001 года.

Вторая перепись планировалась на 2023 год, однако из-за полномасштабной российской агрессии ее пришлось отложить.

В 1985 году ООН предложила странам мира пятого декабря отмечать Международный день волонтеров декабря отмечать Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

Цель события - показать значительный вклад волонтеров в социально-экономическое развитие общества.

В Украине с 2014, и особенно с 2022 года, основная деятельность волонтеров направлена поддержку ВСУ, вынужденных переселенцев и т.д.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Саввы, который жил в IV-V веках.

В восемь лет Савва стал послушником в монастыре, а впоследствии монахом. В 16 лет совершил паломничество к Святой Земле.

Впоследствии Савва на длительное время уединился в пещерах, где постоянно молился. За свою верность Господу получил дал исцеления и пророчества.

Именины пятого декабря празднуют Савва, Захар, Илья, Сергей.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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5 грудня: Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та соціального розвитку
December 5: World Soil Day, International Volunteer Day for Economic and Social Development
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5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития

Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.

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