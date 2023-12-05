5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития
Киев • УНН
Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.
Сегодня, пятого декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня почв. Инициаторами этого события в 2002 году выступили члены Международного союза почвоведения. С 2013 года событие начало отмечаться на уровне Организации Объединенных Наций, пишет УНН.
Цель сегодняшнего события - увеличение осведомленности общества о важности почв для работы экосистем и продовольственной безопасности. Это день должен напомнить людям, что почва является невозобновляемым природным ресурсом, следовательно мы должны рационально пользоваться им и беречь его.
В Украине сегодня также отмечается неофициальный День почвоведа.
Еще один сегодняшний профессиональный праздник в Украине - День работников статистики, который был учрежден указом президента в 2002 году.
В 1992 году в Украине был принят Закон о государственной статистике. Наиболее значимым статистическим событием времен Независимости стал Всеукраинская перепись населения 2001 года.
Вторая перепись планировалась на 2023 год, однако из-за полномасштабной российской агрессии ее пришлось отложить.
В 1985 году ООН предложила странам мира пятого декабря отмечать Международный день волонтеров декабря отмечать Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.
Цель события - показать значительный вклад волонтеров в социально-экономическое развитие общества.
В Украине с 2014, и особенно с 2022 года, основная деятельность волонтеров направлена поддержку ВСУ, вынужденных переселенцев и т.д.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Саввы, который жил в IV-V веках.
В восемь лет Савва стал послушником в монастыре, а впоследствии монахом. В 16 лет совершил паломничество к Святой Земле.
Впоследствии Савва на длительное время уединился в пещерах, где постоянно молился. За свою верность Господу получил дал исцеления и пророчества.
Именины пятого декабря празднуют Савва, Захар, Илья, Сергей.
5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития
Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.
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