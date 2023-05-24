46% подростков в США ответили, что социальные сети заставляют их чувствовать себя хуже
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Около 46% американских подростков 13-17 лет ответили, что соцсети заставляют их чувствовать себя хуже в рамках соцопроса о влиянии социальных сетей на психическое здоровье молодежи, сообщает Голос Америки, пишет УНН.
Детали
Главный санитарный врач США Вивек Мурти выпустил новый бюллетень о влиянии социальных сетей на психическое здоровье молодежи.
Мурти считает, что социальные сети могут представлять риск для психического здоровья и благополучия детей и подростков.
Исследования показывают, что подростки, которые проводят более трех часов в день в социальных сетях, вдвое чаще сталкиваются с симптомами депрессии и тревоги.
Социальные сети также формируют неудовлетворенность своим телом, нездоровое пищевое поведение и низкую самооценку, особенно среди девочек-подростков. Отвечая на вопрос о влиянии социальных сетей на образ своего тела, 46% подростков в возрасте от 13–17 лет ответили, что социальные сети заставляют их чувствовать себя хуже.
Справочно
Социальные сети используются почти повсеместно: до 95% молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет заявляют, что имеют аккаунты в социальных сетях, а более трети молодых американцев пользуются ими постоянно.