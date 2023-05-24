46% подростков в США ответили, что социальные сети заставляют их чувствовать себя хуже

Детали

Главный санитарный врач США Вивек Мурти выпустил новый бюллетень о влиянии социальных сетей на психическое здоровье молодежи.

Мурти считает, что социальные сети могут представлять риск для психического здоровья и благополучия детей и подростков.

Исследования показывают, что подростки, которые проводят более трех часов в день в социальных сетях, вдвое чаще сталкиваются с симптомами депрессии и тревоги.

Социальные сети также формируют неудовлетворенность своим телом, нездоровое пищевое поведение и низкую самооценку, особенно среди девочек-подростков. Отвечая на вопрос о влиянии социальных сетей на образ своего тела, 46% подростков в возрасте от 13–17 лет ответили, что социальные сети заставляют их чувствовать себя хуже.

Справочно

Социальные сети используются почти повсеместно: до 95% молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет заявляют, что имеют аккаунты в социальных сетях, а более трети молодых американцев пользуются ими постоянно.







