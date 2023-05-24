46% підлітків у США відповіли, що соціальні мережі змушують їх почуватись гірше
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Близько 46% американських підлітків 13-17 років відповіли, що соцмережі змушують їх почуватись гірше у рамках соцопитування щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я молоді, повідомляє Голос Америки, пише УНН.
Деталі
Головний санітарний лікар США Вівек Мурті випустив новий бюлетень щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я молоді.
Мурті вважає, що соціальні мережі можуть становити ризик для психічного здоров'я та добробуту дітей та підлітків.
Дослідження показують, що підлітки, які проводять понад три години на день у соціальних мережах, вдвічі частіше стикаються із симптомами депресії та тривоги.
Соціальні мережі також формують незадоволеність своїм тілом, нездорову харчову поведінку та низьку самооцінку, особливо серед дівчаток-підлітків. Відповідаючи на запитання щодо впливу соціальних мереж на образ свого тіла, 46% підлітків віком від 13–17 років відповіли, що соціальні мережі змушують їх почуватись гірше.
Довідково
Соціальні мережі використовуються майже повсюдно: до 95% молодих людей віком від 13 до 17 років заявляють, що мають акаунти у соціальних мережах, а більше третини молодих американців користуються ними постійно.