44 из 79 российских дронов сбиты над Украиной, потеряно еще 16 11 июля 2025

россия с ночи запустила по Украине 79 дронов, из которых до 60 "шахедов", сбито 44, еще 16 потеряны локационно/подавлены РЭБ, но есть попадания в 8 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 июля (с 22.30 10 июля) враг атаковал 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (до 60 из них - "шахеды").

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 16 дронов - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - сказано в сообщении.

Одесса подверглась атаке рф: повреждена инфраструктура, известно о 8 пострадавших