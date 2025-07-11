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44 з 79 російських дронів збили над Україною, втрачено ще 16 11 липня 2025

Київ • УНН

 • 990 перегляди

У ніч на 11 липня росія запустила 79 ударних БпЛА, включаючи до 60 "шахедів". Збито 44 дрони, ще 16 втрачені локаційно/придушені РЕБ, але зафіксовано влучання у 8 локаціях.

44 з 79 російських дронів збили над Україною, втрачено ще 16

росія з ночі запустила по Україні 79 дронів, з яких до 60 "шахедів", збито 44, ще 16 втрачені локаційно/придушені РЕБ, але є влучання у 8 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 липня (із 22.30 10 липня) ворог атакував 79-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (до 60 із них - "шахеди").

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 16 дронів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - сказано у повідомленні.

Одеса зазнала атаки рф: пошкоджено інфраструктуру, відомо про 8 постраждалих11.07.25, 11:58 • 2726 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Шахед-136
Україна
Tesla
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