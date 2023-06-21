41 человек погиб во время бунта в женской тюрьме в Гондурасе

Детали

Власти нашли десятки тел после вспышки насилия во вторник в тюрьме в Тамаре, примерно в 50 км к северо-западу от столицы Гондураса Тегусигальпы, сообщил представитель следственного управления национальной полиции Юрий Мора.

Заключенные неделями жаловались, что члены банды в тюрьме угрожали им. Банда выполнила эти угрозы, убив 41 женщину, многих из них сожгли, застрелили или зарезали, пишет NBC News. Некоторые из жертв были застрелены, а по меньшей мере семь заключенных женщин находятся в больнице Тегусигальпы с огнестрельными и ножевыми ранениями, сообщили сотрудники больницы. В тюрьме произошла драка между членами конкурирующих банд "Баррио 18" и "Мара Сальватруча" (MS-13).

Президент Гондураса Сёмара Кастро заявила, что она шокирована "ужасным убийством" женщин, добавив, что ответит "решительными мерами", но не объяснила, как члены банды, смогли получить оружие и мачете или свободно перейти в соседний блок камер и убить там всех заключенных. Представленные правительством видеозаписи изнутри тюрьмы показали несколько пистолетов, кучу мачете и другого холодного оружия, которое нашли после бунта.

Помощник комиссара пенитенциарной системы Гондураса Сандра Родригес Варгас, сказала, что нападавшие «устранили» охранников заведения, предварительно никто из них не пострадал, около 8 часов утра во вторник, а затем открыли ворота соседнего камерного блока и начали убивать там женщин. Они разожгли пожар, из-за которого стены камер почернели, а койки превратились в перекрученные груды металла.

Руководитель пенитенциарной системы страны Хулисса Вильянуэва, предположила, что бунт начался из-за недавних попыток властей подавить незаконную деятельность в тюрьмах и назвала трагедию результатом "действий, которые мы предпринимаем против организованной преступности", пишет The Guardian.

Банды часто имеют широкий контроль в тюрьмах страны, где заключенные часто устанавливают собственные правила и продают запрещенные товары.

Дополнение

Это самый кровавый бунт в женской тюрьме в регионе с 2017 года, когда девушки из приюта для проблемной молодежи в Гватемале подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном заведении. В результате задымления и пожара погибла 41 девушка.

Самая страшная тюремная катастрофа за последнее столетие также произошла в Гондурасе, в 2012 году в тюрьме Комаягуа, где во время пожара погиб 361 заключенный. Большинство жертв никогда не были обвинены или осуждены за совершение преступления.

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