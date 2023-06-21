41 людина загинула під час бунту у жіночій в'язниці в Гондурасі

КИЇВ. 21 червня. УНН. Після спалаху насильства між бандами у в'язниці в Гондурасі двадцять шість жертв були спалені, решта застрелені або зарізані ножем, щонайменше сім ув'язнених перебувають на лікуванні в лікарні столиці Гондурасу, пише УНН з посиланням на ЗМІ.