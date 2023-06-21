41 людина загинула під час бунту у жіночій в'язниці в Гондурасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Після спалаху насильства між бандами у в'язниці в Гондурасі двадцять шість жертв були спалені, решта застрелені або зарізані ножем, щонайменше сім ув'язнених перебувають на лікуванні в лікарні столиці Гондурасу, пише УНН з посиланням на ЗМІ.
Деталі
Влада знайшла десятки тіл після спалаху насильства у вівторок у в'язниці в Тамарі, приблизно за 50 км на північний захід від столиці Гондурасу Тегусігальпи, повідомив речник слідчого управління національної поліції Юрій Мора.
Ув'язнені тижнями скаржилися, що члени банди у в'язниці погрожували їм. Банда виконала ці погрози, убивши 41 жінку, багатьох із них спалили, застрелили або зарізали, пише NBC News. Деякі з жертв були застрелені, а щонайменше сім ув'язнених жінок перебувають у лікарні Тегусігальпи з вогнепальними і ножовими пораненнями, повідомили співробітники лікарні. У в'язниці сталася бійка між членами банд "Барріо 18" і "Мара Сальватруча" (MS-13), що конкурують.
Президент Гондурасу Сьомара Кастро заявила, що вона шокована "жахливим вбивством" жінок, додавши, що відповість "рішучими заходами", але не пояснила, як члени банди, змогли отримати зброю та мачете або вільно перейти до сусіднього блоку камер і вбити там усіх ув'язнених. Представлені урядом відеозаписи зсередини в'язниці показали кілька пістолетів і купу мачете та іншої холодної зброї, яку знайшли після бунту.
Помічник комісара пенітенціарної системи Гондурасу Сандра Родрігес Варгас, сказала, що нападники «усунули» охоронців закладу, попередньо ніхто з них не постраждав, близько 8 години ранку у вівторок, а потім відкрили ворота сусіднього камерного блоку та почали вбивати там жінок. Вони розпалили пожежу, через яку стіни камер почорніли, а койки перетворилися на перекручені купи металу.
Керівник пенітенціарної системи країни Хулісса Вільянуева, припустила, що бунт почався через нещодавні спроби влади придушити незаконну діяльність у в'язницях і назвала трагедію результатом "дій, які ми вживаємо проти організованої злочинності", пише The Guardian.
Банди часто мають широкий контроль у в'язницях країни, де ув'язнені часто встановлюють власні правила і продають заборонені товари.
Доповнення
Це найкривавіший бунт в жіночій в'язниці в регіоні з 2017 року, коли дівчата з притулку для проблемної молоді в Гватемалі підпалили матраци на знак протесту проти зґвалтувань та інших видів жорстокого поводження в переповненому закладі. Внаслідок задимлення та пожежі загинула 41 дівчина.
Найстрашніша в'язнична катастрофа за останнє сторіччя також сталася в Гондурасі, у 2012 році у в'язниці Комаягуа, де під час пожежі загинув 361 ув'язнений. Більшість жертв ніколи не були звинувачені або засуджені за скоєння злочину.
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