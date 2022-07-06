40 тысяч евро пролетело над Киевом: злоумышленник украл деньги с помощью дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве разоблачен мошенник, который с помощью дрона обманул мужчину на 40 тысяч евро. Злоумышленника разоблачили, ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook, сообщает УНН.
Детали
По предварительным данным, ранее судимый 34-летний киевлянин вступил в преступный сговор с двумя неустановленными следствием лицами для совершения мошенничества под видом обмена валют. Злоумышленники разместили в интернете объявления об обмене валюты по выгодному курсу и договорились с клиентом о встрече возле одного из пунктов обмена.
Цитата
"Получив от потерпевшего 40 тысяч евро, один из участников преступной группы, незаметно поместил денежные средства в сумку-сетку, прикрепленную к дрону, после чего направил летательный аппарат в неизвестном направлении, тем самым завладев указанными средствами", – говорится в сообщении.
По результатам проведенных следственных действий один из участников преступных действий задержан. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дрон мошенников с прикрепленной сумкой с деньгами был обнаружен недалеко от места совершения преступления местной жительницей, которая сообщила о находке правоохранительных органов.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению сообщников подозреваемого. Возбуждено уголовное производство по факту мошеннического завладения средствами гражданина (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Дополнение
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за рубежа схему продажи гуманитарной помощи на 60 млн грн. Это группа мужчин из Днепропетровщины, которые после вторжения россии сбежали из Украины, использовав поддельные документы.