40 тисяч євро пролетіло над Києвом: зловмисник вкрав гроші за допомогою дрону

Деталі

За попередніми даними, раніше судимий 34-річний киянин вступив у злочинну змову з двома невстановленими слідством особами для здійснення шахрайства під виглядом обміну валют. Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.

Цитата

"Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до дрону, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку, тим самим заволодівши вказаними коштами", - ідеться в повідомленні.

За результатами проведених слідчих дій одного з учасників злочинних дій затримано. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дрон шахраїв з прикріпленою сумкою з грошима був виявлений неподалік місця скоєння злочину місцевою мешканкою, яка повідомила про знахідку правоохоронні органи.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення спільників підозрюваного. Розпочате кримінальне провадження за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина (ч. 4 ст. 190 КК України).

Доповнення

Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу гуманітарної допомоги на 60 млн грн. Це група чоловіків з Дніпропетровщини, які після вторгнення рф втекли з України, використавши підроблені документи.