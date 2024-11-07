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40 победителей конкурса "PROзростання" получат гранты на профессиональное развитие

Киев  •  УНН

13:30 • 1824 просмотра

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БФ "МХП - Громаді" объявил победителей грантового конкурса "PROзростання" в Мироновской и Каневской громадах. 40 проектов получат финансирование на общую сумму 707 500 грн на обучение и развитие.

6 ноября объявили победителей нового грантового конкурса "PROзростання" в рамках которого участники получат до 15 000 грн на обучение и повышение квалификации, передает УНН.

Пилотный проект от БФ "МХП - Громаді" и  компании МХП реализуется на территории двух громад -  Мироновской (Киевская область) и Каневской (Черкасская область).  В течение сентября и октября оргкомитет конкурса получил 108 заявок от работников учреждений социально-гуманитарной, медицинской и историко-культурной сфер и предпринимателей.

"Без личного саморазвития мы не можем создавать громады, в которых хочется жить. А это является миссией нашего Фонда. Именно поэтому мы запустили гранты на собственное развитие, чтобы предоставить возможность людям учиться, совершенствовать себя и улучшать свою громаду. В рамках этой инициативы мы получили более 100 интересных проектов, которые еще раз подтверждают активность наших людей и потенциал к изменениям", - отметила Глава Совета развития громад БФ „МХП - Громаді" Татьяна Волочай.

Конкурс стал логическим продолжением в наработках, которые позволят реализовывать важное дело, ведь в этом году специалисты Фонда взялись помочь этим двум громадам - Мироновской и Каневской - в обновлении их стратегии развития. Это главный документ для громады, который определяет важнейшие задачи и цели на 10 лет. 

"Но строить громады без основного ресурса - человеческого капитала - невозможно. Продолжить развитие громады можно только при условии инвестирования в ее людей: их знания, навыки, способность адаптироваться к изменениям и эффективно работать вместе", - добавила Татьяна Волочай.

Экспертная комиссия конкурса выбрала 40 победителей: 21 проект из Каневской громады и 19 проектов - из Мироновской. 33 проекта касаются обучения, 6 - закупки оборудования и материалов, еще один -  организации события.

Чтобы поддержать большее количество проектов, комиссия увеличила бюджет конкурса с 400 тыс. грн до 510 тыс. грн. Поэтому общая сумма, которую участники потратят на собственное развитие, учитывая их собственные взносы, достигла 707 500 грн.

БФ "МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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