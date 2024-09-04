4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

Сегодня, четвертого сентября, поклонники боевых искусств во многих странах могут присоединиться к празднованию Всемирного дня тхэквондо, пишет УНН.

Современное тхэквондо - это смесь нескольких боевых искусств, которые около двух тысяч лет возникли и развивались на Корейском полуострове.

В некоторые периоды боевые искусства на Корейском полуострове были запрещены и находились в подполье.

Популярность тхэквондо начала стремительно расти после Второй мировой войны, когда в Южной Корее путем объединения нескольких школ окончательно сформировался этот вид боевого искусства, и были выработаны единые правила.

В Южной Корее техэквондо стало национальным и культовым видом спорта, который именно с четвертого сентября 1994 года был включен в программу Олимпийских игр.

Все кто выступают за гармонию в своей интимной жизни сегодня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня сексуального здоровья.

Цель сегодняшнего события, которое поддерживают в почти 100 странах мира, - побудить людей не бояться откровенно говорить о своей сексуальной жизни. Ведь нормальные интимные отношения - это не только удовольствие. Они, в целом положительно влияют на психо-эмоциональное и физическое состояние человека.

Также этот день направлен на распространение информации о факторах риска, заболеваниях и инфекциях, передающихся половым путем, а также мерах предосторожности для здоровой сексуальной жизни.

Свой профессиональный праздник в Украине сегодня отмечают таможенные брокеры.

Четвертого сентября 1992 года в независимой Украине был издан первый нормативно-правовой документ, который регулировал деятельность таможенных брокеров.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Вавили.

Вавила стал епископом Антиохии во времена жестоко преследования христиан со стороны римского императора Декия.

По преданию, правитель хотел принести жертву языческим богам в христианском храме, но Вавила не допустил этого. За это священника и проповедника схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины четвертого сентября отмечают Василий, Валентин, Емельян, Павел, Елена.