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4 вересня: Всесвітній день тхеквондо, Міжнародний день сексуального здоров’я

4 вересня: Всесвітній день тхеквондо, Міжнародний день сексуального здоров’я

Київ • УНН

 • 163333 перегляди

Популярність тхеквондо почала стрімко зростати після Другої світової війни, коли у Південній Кореї шляхом об’єднання декількох шкіл остаточно сформувався цей вид бойового мистецтва, і були вироблені єдині правила.

Сьогодні, четвертого вересня, шанувальники бойових мистецтв у багатьох країнах можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня тхеквондо, пише УНН.

Сучасне тхеквондо – це суміш декількох бойових мистецтв, які близько двох тисяч років виникли та розвивалися на Корейському півострові.

У деякі періоди бойові мистецтва на Корейському півострові були заборонені та перебували у підпіллі.

Популярність тхеквондо почала стрімко зростати після Другої світової війни, коли у Південній Кореї  шляхом об’єднання декількох шкіл остаточно сформувався цей вид бойового мистецтва, і були вироблені єдині правила.

У Південній Кореї техеквондо стало національним та культовим видом спорту, який саме з четвертого вересня 1994 року був включений до програми Олімпійських ігор. 

Усі хто, хто виступають за гармонію у своєму інтимному житті сьогодні можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня сексуального здоров’я.

Мета сьогоднішньої події, яку підтримують у майже 100 країнах світу, - спонукати людей не боятися відверто говорити про своє сексуальне життя. Адже нормальні інтимні стосунки – це не тільки задоволення. Вони, в цілому позитивно впливають, на психо-емоційний та фізичний стан людини.

Також цей день спрямований на поширення інформації про фактори ризику, захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом, а також запобіжні заходи для здорового сексуального життя. 

Своє професійне свято в Україні сьогодні відзначають митні брокери.

Четвертого вересня 1992 року в незалежній Україні був виданий перший нормативно-правовий документ, який регулював діяльність митних брокерів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Вавили.

Вавила став єпископом Антіохії за часів жорстоко переслідування християн з боку римського імператора Декія.

За переказом, правитель хотів принести жертву язичницьким богам у християнському храмі, але Вавила не допустив цього. За це священника та проповідника схопили, довго і жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини четвертого вересня відзначають Василь, Валентин, Омелян, Павло, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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