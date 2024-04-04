4 апреля: День создания НАТО, Всемирный день моркови, Международный день бродячих животных

Сегодня, четвертого апреля, отмечается 75-я годовщина создания военно-политического союза НАТО, пишет УНН.

Предпосылкой создания Североатлантического Альянса стала встреча 4 марта 1948 года в Брюсселе представителей Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции, на которой они обсудили идею подписания странами Запада договора о взаимной военной помощи на фоне начала Холодной войны и потенциальных угроз со стороны советского союза.

4 апреля 1949 года в столице США Вашингтоне представителями Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический договор, который вступил в силу с 24 августа того же года.

Сейчас членами НАТО являются 32 страны. Последней в Североатлантический Альянс седьмого марта этого года вступила Швеция.

Украина рассчитывала получить План действий по членству в НАТО в 2008 году. Однако, как впоследствии выяснилось, эту идею предоставления Украине ПДЧ на тот момент категорически не поддержали Германия и Франция.

В феврале 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию Украины, согласно которым в Преамбуле был закреплен курс на евроатлантическую интеграцию Украины, то есть вступление в НАТО.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический Альянс в ускоренном порядке.

Любители овощей сегодня могут присоединиться к празднованию Всемирного дня моркови

Культивировать этот овощ начали в Азии 2 тысячи лет до нашей эры. Использовали морковь для приготовления разнообразных блюд и в Древнем Риме. Выращивали морковь и в Киевской Руси. А у некоторых племен она была неизменным атрибутом различных обрядов. В частности, кривичи во время захоронения клали покойника в лодку, а рядом с ним всегда лежала большая морковка. После обряда морковь с умершим сжигали. Считалось, что если сжечь морковь вместе с мертвецом, то в потустороннем мире он не будет страдать от голода.

В Европе морковь начала приобретать широкую популярность в ХѴ веке. Тогда благодаря селекционерам появилась белая, желтая и красная морковь. Ведь до этого этот овощ благодаря особому пигменту был фиолетовым. Впоследствии в Голландии вывели такую знакомую нам морковь оранжевого цвета.

Четвертое апреля - это День витамина С.

Витамин С способствует снижению артериального давления, также защищает нашу кожу и помогает при создании коллагена, полезным он будет и для укрепления иммунитета, а еще он положительно влияет на память и мышление

Лучшим источником витамина С являются свежие фрукты и овощи без термической обработки.

У большинства животных витамин С вырабатывается самостоятельно, поэтому они не имеют проблем с сердечными приступами.

Этот витамин стал первым, который начали продавать в виде таблеток.

Зоозащитники и все неравнодушные люди сегодня могут присоединиться к Международному дню бродячих животных.

Цель сегодняшнего события - привлечение внимания общества к проблеме бездомности, привлечение к заботе о таких животных, содействие уменьшению количества бродячих собак методом стерилизации, развития приютов для животных и поощрение людей брать собак и кошек с улицы.

Еще один сегодняшний зоологический праздник - День декоративной крысы, который начали отмечать с 2003 года.

Декоративная крыса - это полноценный член многих семейств. Животное отличается хорошими умственными способностями, активностью, дружелюбием и ловкостью. Крысы имеют сильные способности к выживанию, способность видеть сны, сочувствовать, любить. Кроме того, животное прекрасно поддается дрессировке. Декоративные крысы появились в Великобритании.

Свои профессиональные праздники сегодня отмечают рекрутеры и веб-мастера.

Международный день рекрутера подчеркивает ключевую роль, которую играют эти профессионалы в поиске кандидатов на соответствующие вакансии и помогают компаниям в поиске нужных талантов, которые будут способствовать их успеху.

В дате празднования Дня веб-мастера закодирована одна из самых распространенных ошибок в сети - 404.

По церковному календарю сегодня день Преподобного Иосифа.

Мужчина родился в Палестине, с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом. Иосиф много путешествовал с проповедями, обращая людей в христианство. Основал один из первых монастырей в Константинополе.

Именины четвертого апреля празднуют Иосиф, Георгий, Егор, Яков, Мария.