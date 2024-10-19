34 бойца "Азова" вернулись из российского плена

34 военнослужащих "Азова", которые 86 дней обороняли Мариуполь, вернулись в Украину из российского плена, сообщил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко в Facebook, пишет УНН.

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"Во времена тяжелых боев такие новости придают личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова", - сообщил Прокопенко.

Он отметил, что эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену два с половиной года. "Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года", - подчеркнул Прокопенко.

"Я приветствую вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", - отметил командир "Азова".

Прокопенко поблагодарил Президента Украины, а также представителей МВД, СБУ, ГУР и "Ассоциации семей защитников Азовстали" за "основательную работу над возвращением пленных азовцев домой". "Обмены, в которых присутствуют азовцы, понемногу становятся систематическими, и это является результатом совместных усилий и настойчивости всех задействованных в процесс лиц на всех уровнях. В российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова". Наша общая задача - вернуть каждого", - отметил он.

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