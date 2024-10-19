34 бійці "Азову" повернулися з російського полону
Київ • УНН
34 військовослужбовці "Азову", які 86 днів обороняли Маріуполь, повернулися з російського полону. Командир бригади Денис Прокопенко подякував усім причетним до звільнення та наголосив на важливості повернення решти 900 полонених азовців.
34 військовослужбовці "Азову", які 86 днів обороняли Маріуполь, повернулися до України з російського полону, повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко у Facebook, пише УНН.
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"У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади "Азов" сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову", - повідомив Прокопенко.
Він зазначив, що ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. "Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року", - наголосив Прокопенко.
"Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - наголосив командир "Азову".
Прокопенко подякував Президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за "ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому". "Обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях. У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову". Наше спільне завдання - повернути кожного", - зазначив він.
Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський19.10.24, 01:56 • 37142 перегляди