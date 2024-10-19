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34 бійці "Азову" повернулися з російського полону

Київ • УНН

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34 військовослужбовці "Азову", які 86 днів обороняли Маріуполь, повернулися з російського полону. Командир бригади Денис Прокопенко подякував усім причетним до звільнення та наголосив на важливості повернення решти 900 полонених азовців.

34 бійці "Азову" повернулися з російського полону

34 військовослужбовці "Азову", які 86 днів обороняли Маріуполь, повернулися до України з російського полону, повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади "Азов" сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову", - повідомив Прокопенко.

Він зазначив, що ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. "Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року", - наголосив Прокопенко.

"Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", - наголосив командир "Азову".

Прокопенко подякував Президенту України, а також представникам МВС, СБУ, ГУР і "Асоціації родин захисників Азовсталі" за "ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому". "Обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях. У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову". Наше спільне завдання - повернути кожного", - зазначив він.

Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський19.10.24, 01:56 • 37142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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