33 раза, когда Зеленский благодарил США за поддержку Украины - CNN
Киев • УНН
Во время встречи в Овальном кабинете Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США. CNN собрало 33 публичные благодарности от Зеленского американской стороне.
Во время напряженной встречи в Овальном кабинете в пятницу президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Джей Ди Вэнс высказали претензии к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что он "недостаточно благодарен" за поддержку со стороны Соединенных Штатов. Но CNN насчитало по крайней мере 33 раза, когда Зеленский благодарил США за поддержку Украины, пишет УНН.
Детали
"Вы должны быть благодарны. У вас нет карт на руках", - сказал Трамп, добавив чуть позже: "Вы должны быть более благодарны". "Вы хоть раз сказали "спасибо" за всю эту встречу?" - спросил Вэнс.
Впрочем, как пишет CNN, эти слова прозвучали, несмотря на то, что украинский лидер неоднократно публично выражал благодарность США за поддержку в войне РФ против Украины.
В частности, после того, как Зеленский покинул Белый дом в пятницу, он написал в X: "Спасибо, Америка, спасибо за твою поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Трампу, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого".
CNN собрало 33 примера, когда Зеленский благодарил или выражал благодарность Соединенным Штатам, их высокопоставленным чиновникам или народу за их поддержку.
Как отмечает СМИ, этот список неполный, так как не рассматривались многочисленные слова благодарности Зеленского на украинском языке.
- 21 января 2022 года на X.
- 1 июля 2022 года на X.
- 19 августа 2022 года на X.
- 21 декабря 2022 года, встреча с Байденом.
- 21 декабря 2022 года, обращение к Конгрессу США.
- 21 сентября 2023 года, встреча с Байденом.
- 21 сентября 2023 года, обращение в Национальный архив.
- 20 ноября 2023 года на X.
- 23 ноября 2023 года на X.
- 6 декабря 2023 года на X.
- 11 декабря 2023 года на X.
- 11 декабря 2023 года, выступление в Национальном университете обороны.
- 12 декабря 2023 года, совместная пресс-конференция с Байденом.
- 16 января 2024 года на X.
- 12 марта 2024 года на X.
- 20 марта 2024 года на X.
- 20 апреля 2024 года в Telegram и X после принятия Конгрессом законопроекта о предоставлении дополнительной помощи Украине.
- 24 мая 2024 года на X.
- 7 июня 2024 года, встреча с Байденом.
- 13 июня 2024 года, совместная пресс-конференция с Байденом.
- 13 июня 2024 года, обращение к украинцам.
- 3 июля 2024 года на X.
- 4 июля 2024 года на X.
- 9 июля 2024 года, выступление в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана.
- 11 июля 2024 года, встреча с Байденом.
- 11 июля 2024 года на X.
- 21 июля 2024 года на X.
- 6 сентября 2024 года на X.
- 22 сентября 2024 года, замечание на фабрике боеприпасов в Пенсильвании.
- 26 сентября 2024 года, встреча с Байденом.
- 7 декабря 2024 года на X.
- 10 января 2025 года на X.
- 12 февраля 2025 года на X.
Дополнение
В пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете в Белом доме вспыхнула беспрецедентная перепалка, когда, как описывает CNN "президент Дональд Трамп упрекнул своего украинского коллегу Владимира Зеленского".
"Никогда раньше", замечает CNN, американский президент США „словесно не нападал на своего посетителя, как Трамп на Зеленского".
Впоследствии западные лидеры начали поддерживать Украину.