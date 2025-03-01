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33 раза, когда Зеленский благодарил США за поддержку Украины - CNN

Киев • УНН

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Во время встречи в Овальном кабинете Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США. CNN собрало 33 публичные благодарности от Зеленского американской стороне.

33 раза, когда Зеленский благодарил США за поддержку Украины - CNN

Во время напряженной встречи в Овальном кабинете в пятницу президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Джей Ди Вэнс высказали претензии к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что он "недостаточно благодарен" за поддержку со стороны Соединенных Штатов. Но CNN насчитало по крайней мере 33 раза, когда Зеленский благодарил США за поддержку Украины, пишет УНН.

Детали 

"Вы должны быть благодарны. У вас нет карт на руках", - сказал Трамп, добавив чуть позже: "Вы должны быть более благодарны". "Вы хоть раз сказали "спасибо" за всю эту встречу?" - спросил Вэнс.

Впрочем, как пишет CNN, эти слова прозвучали, несмотря на то, что украинский лидер неоднократно публично выражал благодарность США за поддержку в войне РФ против Украины. 

В частности, после того, как Зеленский покинул Белый дом в пятницу, он написал в X: "Спасибо, Америка, спасибо за твою поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Трампу, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого".

CNN собрало 33 примера, когда Зеленский благодарил или выражал благодарность Соединенным Штатам, их высокопоставленным чиновникам или народу за их поддержку. 

Как отмечает СМИ, этот список неполный, так как не рассматривались многочисленные слова благодарности Зеленского на украинском языке.

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                                                                    В пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете в Белом доме вспыхнула беспрецедентная перепалка, когда, как описывает CNN "президент Дональд Трамп упрекнул своего украинского коллегу Владимира Зеленского".

                                                                    "Никогда раньше", замечает CNN, американский президент США „словесно не нападал на своего посетителя, как Трамп на Зеленского". 

                                                                    Впоследствии западные лидеры начали поддерживать Украину.

                                                                    Алина Волянская

                                                                    Алина Волянская

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