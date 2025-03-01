33 рази, коли Зеленський дякував США за підтримку України - CNN
Київ • УНН
Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп та Венс звинуватили Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США. CNN зібрало 33 публічні подяки від Зеленського американській стороні.
Під час напруженої зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю президент США Дональд Трамп та віцепрезидент країни Джей Ді Венс висловили претензії до Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він "недостатньо вдячний" за підтримку з боку Сполучених Штатів. Але CNN нарахувало принаймні 33 рази, коли Зеленський дякував США за підтримку України, пише УНН.
Деталі
"Ви маєте бути вдячні. У вас немає карт на руках", - сказав Трамп, додавши трохи згодом: "Ви повинні бути більш вдячні". "Ви хоч раз сказали "дякую" за всю цю зустріч?" - запитав Венс.
Утім, як пише CNN, ці слова пролунали попри те, що український лідер неодноразово публічно висловлював вдячність США за підтримку у війні рф проти України.
Зокрема, після того, як Зеленський залишив Білий дім у п'ятницю, він написав у X: "Дякую, Америка, дякую за твою підтримку, дякую за цей візит. Дякую Трампу, Конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і міцний мир, і ми працюємо саме заради цього".
CNN зібрало 33 приклади, коли Зеленський дякував або висловлював вдячність Сполученим Штатам, їхнім високопосадовцям чи народу за їхню підтримку.
Як зазначає ЗМІ, цей список неповний, через те, що не розглядалися численні слова подяки Зеленського українською мовою.
- 21 січня 2022 року на X.
- 1 липня 2022 року на X.
- 19 серпня 2022 року на X.
- 21 грудня 2022 року, зустріч з Байденом.
- 21 грудня 2022 року, звернення до Конгресу США.
- 21 вересня 2023 року, зустріч з Байденом.
- 21 вересня 2023 року, звернення до Національного архіву.
- 20 листопада 2023 року на X.
- 23 листопада 2023 року на X.
- 6 грудня 2023 року на X.
- 11 грудня 2023 року на X.
- 11 грудня 2023 року, виступ в Національному університеті оборони.
- 12 грудня 2023 року, спільна пресконференція з Байденом.
- 16 січня 2024 року на X.
- 12 березня 2024 року на X.
- 20 березня 2024 року на X.
- 20 квітня 2024 року в Telegram і X після ухвалення Конгресом законопроекту про надання додаткової допомоги Україні.
- 24 травня 2024 року на X.
- 7 червня 2024 року, зустріч з Байденом.
- 13 червня 2024 року, спільна пресконференція з Байденом.
- 13 червня 2024 року, звернення до українців.
- 3 липня 2024 року на X.
- 4 липня 2024 року на X.
- 9 липня 2024 року, виступ у Президентському фонді та інституті Рональда Рейгана.
- 11 липня 2024 року, зустріч з Байденом.
- 11 липня 2024 року на X.
- 21 липня 2024 року на X.
- 6 вересня 2024 року на X.
- 22 вересня 2024 року, зауваження на фабриці боєприпасів у Пенсільванії.
- 26 вересня 2024 року, зустріч з Байденом.
- 7 грудня 2024 року на X.
- 10 січня 2025 року на X.
- 12 лютого 2025 року на X.
Доповнення
У п’ятницю, 28 лютого, в Овальному кабінеті у Білому домі спалахнула безпрецедентна перепалка, коли, як описує CNN "президент Дональд Трамп дорікнув своєму українському колезі Володимиру Зеленському".
"Ніколи раніше", зауважує CNN, американський президент США "словесно не нападав на свого відвідувача, як Трамп на Зеленського".
Згодом західні лідери почали підтримувати Україну.