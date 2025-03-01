33 рази, коли Зеленський дякував США за підтримку України - CNN

Під час напруженої зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю президент США Дональд Трамп та віцепрезидент країни Джей Ді Венс висловили претензії до Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він "недостатньо вдячний" за підтримку з боку Сполучених Штатів. Але CNN нарахувало принаймні 33 рази, коли Зеленський дякував США за підтримку України, пише УНН.

Деталі

"Ви маєте бути вдячні. У вас немає карт на руках", - сказав Трамп, додавши трохи згодом: "Ви повинні бути більш вдячні". "Ви хоч раз сказали "дякую" за всю цю зустріч?" - запитав Венс.

Утім, як пише CNN, ці слова пролунали попри те, що український лідер неодноразово публічно висловлював вдячність США за підтримку у війні рф проти України.

Зокрема, після того, як Зеленський залишив Білий дім у п'ятницю, він написав у X: "Дякую, Америка, дякую за твою підтримку, дякую за цей візит. Дякую Трампу, Конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і міцний мир, і ми працюємо саме заради цього".

CNN зібрало 33 приклади, коли Зеленський дякував або висловлював вдячність Сполученим Штатам, їхнім високопосадовцям чи народу за їхню підтримку.

Як зазначає ЗМІ, цей список неповний, через те, що не розглядалися численні слова подяки Зеленського українською мовою.

Доповнення

У п’ятницю, 28 лютого, в Овальному кабінеті у Білому домі спалахнула безпрецедентна перепалка, коли, як описує CNN "президент Дональд Трамп дорікнув своєму українському колезі Володимиру Зеленському".

"Ніколи раніше", зауважує CNN, американський президент США "словесно не нападав на свого відвідувача, як Трамп на Зеленського".

Згодом західні лідери почали підтримувати Україну.