31 марта: какой праздник сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85677 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132683 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187794 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189263 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273585 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316649 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157449 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270962 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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31 марта: какой праздник сегодня

31 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

 • 23000 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В этот день, 31 марта, в мире отмечают Международный День бэкапа и Международный день декольте. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

День бэкапа или Международный день резервного копирования ежегодно проводится 31 марта. Эта дата выбрана не просто так. Накануне Дня дураков и шуток принято заботиться о безопасности своих данных.

Как известно, резервное копирование (бэкап) — это копирование ценных данных (рабочих документов, фотографий, контактов телефонной книги или листов) на внешний носитель, на случай, если с основными гаджетами то случится. В эпоху информационных технологий сохранить можно даже настройки операционной системы или любимых программ.

Религиозные праздники

По религиозному календарю сегодня, 31 марта, верующие чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Святой Кирилл был пресвитером иерусалимской церкви и в 350 году был хиротонисан во епископа.

Иерусалим в то время находился в подчинении митрополита Кесарийского, что совсем не устраивало святителя Кирилла.

Трижды его сместили по инициативе кесарийского епископа Акакия, который требовал от Кирилла принять арианство.

По случаю небесного знамения — видение Креста Господня в небе над Иерусалимом в праздник Пятидесятницы в 351 году Кирилл отправил “Послание к благочестивого царя Констанция”.

Именины

31 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Трофим, Даниил, Карп, Эдуард, Анания.

Приметы

Солнечный день сегодня — к теплой весне.

Появились комары — погода будет солнечной и ясной.

Прилетели лебеди — к теплу.

Поля покрыты снегом — к неурожаю.

Зацвела мать-и-мачеха — до скорого потепления.

Украинские Национальные Новости

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