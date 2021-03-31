31 марта: какой праздник сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В этот день, 31 марта, в мире отмечают Международный День бэкапа и Международный день декольте. Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
День бэкапа или Международный день резервного копирования ежегодно проводится 31 марта. Эта дата выбрана не просто так. Накануне Дня дураков и шуток принято заботиться о безопасности своих данных.
Как известно, резервное копирование (бэкап) — это копирование ценных данных (рабочих документов, фотографий, контактов телефонной книги или листов) на внешний носитель, на случай, если с основными гаджетами то случится. В эпоху информационных технологий сохранить можно даже настройки операционной системы или любимых программ.
Религиозные праздники
По религиозному календарю сегодня, 31 марта, верующие чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Святой Кирилл был пресвитером иерусалимской церкви и в 350 году был хиротонисан во епископа.
Иерусалим в то время находился в подчинении митрополита Кесарийского, что совсем не устраивало святителя Кирилла.
Трижды его сместили по инициативе кесарийского епископа Акакия, который требовал от Кирилла принять арианство.
По случаю небесного знамения — видение Креста Господня в небе над Иерусалимом в праздник Пятидесятницы в 351 году Кирилл отправил “Послание к благочестивого царя Констанция”.
Именины
31 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Трофим, Даниил, Карп, Эдуард, Анания.
Приметы
Солнечный день сегодня — к теплой весне.
Появились комары — погода будет солнечной и ясной.
Прилетели лебеди — к теплу.
Поля покрыты снегом — к неурожаю.
Зацвела мать-и-мачеха — до скорого потепления.