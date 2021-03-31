31 березня: яке свято сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У цей день, 31 березня, у світі відзначають Міжнародний День бекапа та Міжнародний день декольте. Про ці та інші свята пише УНН.
Свята
День бекапа або ж Міжнародний день резервного копіювання щорічно проводиться 31 березня. Ця дата вибрана непросто так. Напередодні Дня дурнів і жартів прийнято піклуватися про безпеку своїх даних.
Як відомо, резервне копіювання (бекап) – це копіювання цінних даних (робочих документів, фотографій, контактів телефонної книги або листів) на зовнішній носій, на випадок, якщо з основними гаджетами щось трапиться. В епоху інформаційних технологій зберегти можна навіть налаштування операційної системи або улюблених програм.
Релігійні свята
За релігійним календарем сьогодні, 31 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Святий Кирило був пресвітером єрусалимської церкви і в 350 році був хіротонізований в єпископа.
Єрусалим у той час перебував у підпорядкуванні митрополита Кесарійського, що зовсім не влаштовувало святителя Кирила.
Тричі його змістили з ініціативи кесарійського єпископа Акакія, який вимагав від Кирила прийняти аріанство.
З нагоди небесного знамення - видіння Хреста Господнього в небі над Єрусалимом у свято П'ятидесятниці в 351 році Кирило відправив «Послання до благочестивого царя Констанція».
Іменини
31 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Трохим, Данило, Карпо, Едуард, Ананій.
Прикмети
Сонячний день сьогодні - до теплої весни.
З'явилися комарі - погода буде сонячною і ясною.
Прилетіли лебеді - до тепла.
Поля вкриті снігом - до неврожаю.
Зацвіла мати-й-мачуха - до швидкого потепління.