27 ноября: День защиты черепах, годовщина учреждения Национальной академии наук Украины

Сегодня, 27 ноября, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня защиты (усыновления) черепах. Событие возникло в 2011 году по инициативе активистки Кристин Шоу, пишет УНН.

По мнению ученых, черепахи появились на нашей планете более 250 миллионов лет назад.

В настоящее время насчитывается около 230 видов черепах.

Самая большая, кожистая морская черепаха, может весить до 900 килограммов, тогда как самая маленькая, крапчатая черепаха, весит всего 140 граммов.

Из-за изменения климата и человеческой деятельности многие виды черепах оказались на грани исчезновения.

Все, кто хотят, приобщиться к сегодняшнему событию, могут взять домой черепашку, или, например, вместе с друзьями, очистить ближайший пляж от мусора, который вредит черепахам.

27 ноября 1918 года по инициативе гетмана Украины Павла Скоропадского состоялось учредительное собрание Украинской академии наук. Ее первым председателем участники собрания избрали геолога и геохимика Павла Вернадского.

По состоянию на 01.01.2023 в состав Национальной академии наук Украины входят 171 действительный член (академик), 358 членов-корреспондентов и 87 иностранных членов.

Общее количество работающих в НАН Украины по состоянию на 01.01.2023 составляла 26167 человек, в том числе 13883 научных работников. Среди них 2422 докторов наук и 6587 кандидатов наук.

В связи с российской военной агрессией за границу временно выехали около 1500 (11%) научных работников учреждений НАН Украины, более 700 научных работников (5%) изменили место пребывания на другие регионы Украины

В боях с захватчиками и в результате бомбардировок агрессором гражданских объектов погибло 12 работников Академии.

Президентом НАН Украины является Анатолий доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

По церковному календарю сегодня память мученика Романа, жившего в IV веке в Палестине.

Мужчина почти половину своей жизни провел в пустыне, где постоянно молился. За это Господь наградил его даром исцеления.

Во время очередных гонений на христиан Романа схватили. Несмотря на жестокие пытки, он не отрекся от Господа.

Романа сожгли на костре, а затем от обгоревшего тела отрубили голову.

Именины сегодня празднуют Роман, Борис, Василий, Владимир, Владимир, Яков.