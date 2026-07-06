На фронте больше всего вражеских штурмов на Славянском и Покровском направлениях - карта от Генштаба

256 боев произошло на фронте за минувшие сутки, наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Славянском и Покровском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 96 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8825 дронов-камикадзе и осуществил 2913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам врага подверглись районы населенных пунктов Уланово и Толстодубово Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг дважды штурмовал позиции Сил обороны. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отбили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы и Вильчи, а также в направлении Лимана, Радьковки, Хатнего, Избицкого и Шевяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки и Диброва, а также в направлении Грековки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник осуществил 33 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука и Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

В районах населенных пунктов Русин Яр, Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Александро-Шультиного и Степановки на Константиновском направлении враг осуществил шестнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили тридцать атак. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в направлении Мирного, Новопавловки, Шевченко, Котлиного, Новоподгородного, Кучерова Яра, Вильного, Нового Донбасса, Дорожнего, Гришиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики осуществили четыре атаки в направлении населенных пунктов Воскресенка, Новогригоровка, Александроград и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 21 раз атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Железнодорожного и Новоселовки, а также в направлениях Чаривного, Привольного, Горького, Рождественки и Копаней.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Плавней.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов