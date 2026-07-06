На фронте больше всего вражеских штурмов на Славянском и Покровском направлениях - карта от Генштаба

$44.8051.08
ukenru
05:59 • 2474 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
05:15 • 9406 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
5 июля, 13:30 • 43175 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
5 июля, 12:44 • 63663 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point
5 июля, 10:17 • 37935 просмотра
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council
5 июля, 07:51 • 31797 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
5 июля, 04:33 • 33160 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 34219 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 40785 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 33645 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
89%
742мм
Популярные новости
Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"5 июля, 22:47 • 25941 просмотра
После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – мэр5 июля, 23:21 • 28525 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 21460 просмотра
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр01:23 • 25264 просмотра
В Киеве в результате ракетной атаки РФ погибли три человека – МВА01:33 • 16798 просмотра
публикации
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 63659 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 67369 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 74893 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 94086 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 88527 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Запорожье
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 21555 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 49058 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 43042 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 40938 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 48274 просмотра
Актуальное
Нефть
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

На фронте больше всего вражеских штурмов на Славянском и Покровском направлениях - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 186 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 256 боевых столкновений. Больше всего штурмов зафиксировано на Славянском (33 атаки) и Покровском (30 атак) направлениях.

На фронте больше всего вражеских штурмов на Славянском и Покровском направлениях - карта от Генштаба

256 боев произошло на фронте за минувшие сутки, наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Славянском и Покровском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 96 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8825 дронов-камикадзе и осуществил 2913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам врага подверглись районы населенных пунктов Уланово и Толстодубово Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг дважды штурмовал позиции Сил обороны. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отбили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы и Вильчи, а также в направлении Лимана, Радьковки, Хатнего, Избицкого и Шевяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосинового и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки и Диброва, а также в направлении Грековки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник осуществил 33 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука и Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

В районах населенных пунктов Русин Яр, Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Александро-Шультиного и Степановки на Константиновском направлении враг осуществил шестнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили тридцать атак. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в направлении Мирного, Новопавловки, Шевченко, Котлиного, Новоподгородного, Кучерова Яра, Вильного, Нового Донбасса, Дорожнего, Гришиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики осуществили четыре атаки в направлении населенных пунктов Воскресенка, Новогригоровка, Александроград и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 21 раз атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Железнодорожного и Новоселовки, а также в направлениях Чаривного, Привольного, Горького, Рождественки и Копаней.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Плавней.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов06.07.26, 06:39 • 2614 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине