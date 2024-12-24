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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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252 боевых столкновения на фронте: горячее всего на курщине и Времовском направлении

252 боевых столкновения на фронте: горячее всего на курщине и Времовском направлении

Киев  •  УНН

 • 6916 просмотра

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За минувшие сутки произошло 252 боевых столкновения, противник нанес 13 авиаударов и более 4000 обстрелов. Самые интенсивные бои продолжались на курщине - 46 атак и на Времовском направлении - 35 штурмов.

252 боя произошло за прошедшие сутки на фронте, горячее всего - на курщине и Времовском направлении, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 13 авиаударов, в частности, сбросил 52 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 182 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

Ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Проминь, Лысовка и Успеновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Белогорья.

На Ореховском направлении враг четыре раза безуспешно пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобково.

Трижды, без успеха, войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Продолжается операция в Курской области. Вчера наши защитники отбили 46 вражеских штурмов, противник нанес по позициям наших воинов 385 артиллерийских обстрелов, из них 9 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери за сутки: террористы потеряли 1690 военных20 нояб. 2024, 05:54 • 17726 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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