Потери за сутки: террористы потеряли 1690 военных

В пределах суток враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 20.11.24:

- Личный состав: 725 740 (+1690).

- Танки: 9390 (+8).

- Бронированные боевые машины: 19119 (+27).

- Артиллерийские системы: 20681 (+49).

- РСЗВ: 1252.

- Средства ППО: 1001 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19202 (+91).

- Крылатые ракеты: 2756 (+2).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29648 (+100).

- Специальная техника: 3674 (+2).

135 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал активнее всего - Генштаб