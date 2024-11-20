Потери за сутки: террористы потеряли 1690 военных
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1690 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 27 бронемашин, 49 артиллерийских систем и 91 БпЛА противника.
В пределах суток враг потерял 1690 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 20.11.24:
- Личный состав: 725 740 (+1690).
- Танки: 9390 (+8).
- Бронированные боевые машины: 19119 (+27).
- Артиллерийские системы: 20681 (+49).
- РСЗВ: 1252.
- Средства ППО: 1001 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19202 (+91).
- Крылатые ракеты: 2756 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 29648 (+100).
- Специальная техника: 3674 (+2).
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