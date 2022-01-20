20 января – День Автономной Республики Крым
Киев • УНН
Киев. 20 января. УНН. День Автономной Республики Крым, День видеокамеры, День распространения знаний о пингвинах, Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, информирует УНН.
День Автономной Республики Крым
20 января 1991 года 93% крымчан на общекрымском референдуме проголосовали за восстановление крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины.
12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики".
26 февраля 1992 года Крымская АССР была переименована в Республику Крым, а 21 сентября 1994 — в Автономную Республику Крым.
В 2014 году Россия оккупировала АР Крым.
День видеокамеры
Именно в этот день в 1982 году представители компании Sony Electronics презентовали первую видеокамеру и выпустили ее в свободную продажу.
Главным достижением компании стало завершение разработки системы, которая позволила сохранять неподвижные видеокадры, — Floppy Video.
День распространения знаний о пингвинах
Экологический праздник, который празднуют по всему миру. День был введен, чтобы привлечь внимание людей к численности и мест обитания пингвинов. Ведь действия человека в отношении природных жилищ пингвинов угрожают исчезновению нескольких разновидностей этой птицы.
Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.
Добавим, что 25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов.
Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В Евангелии указано, что родился Иван в семье священнослужителя Захарии и праведницы Елизаветы царской крови вблизи Хеврона на юге от Иерусалима.
Родился мальчик на полгода раньше Христа, благодаря Божьей милости смог избежать смерти во время убийства Вифлеемских младенцев. Жизнь Иоанн провел в пустыне, готовился к служению Господу, постился, много молился. В 30 лет Господь призвал Иоанна нести проповедь народу Израиля.
Иоанн исполнил свое призвание и появился на реке Иордан, чтобы подготовить народ к приходу Христа. Он проповедовал покаяние, крещение для отпускания грехов. Впоследствии на Иордане появился и сам Иисус для принятия крещения. Именно Иоанн крестил своего друга Иисуса Христа в Иордане, за что и получил имя Креститель. За отважные деяния и обличение греховных связей безбожного царя Ирода Предтече отсекли голову. Часть его мощей лежит в Севастии.
У православных прихожан отношение к этому святому особенно уважительное. Его чествуют в течение церковного года шестью знаменательными датами, в том числе 20 января — День Собора Предтечи.
Именины
День ангела сегодня празднуют: Афанасий, Василий, Иван.