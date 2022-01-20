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15 марта, 19:03 • 106329 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142494 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123014 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116579 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104563 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101329 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92449 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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20 января – День Автономной Республики Крым

20 января – День Автономной Республики Крым

Киев • УНН

 • 38937 просмотра

Киев. 20 января. УНН. День Автономной Республики Крым, День видеокамеры, День распространения знаний о пингвинах, Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, информирует УНН.

День Автономной Республики Крым

20 января 1991 года 93% крымчан на общекрымском референдуме проголосовали за восстановление крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины.

12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики".

26 февраля 1992 года Крымская АССР была переименована в Республику Крым, а 21 сентября 1994 — в Автономную Республику Крым.

В 2014 году Россия оккупировала АР Крым.

День видеокамеры

Именно в этот день в 1982 году представители компании Sony Electronics презентовали первую видеокамеру и выпустили ее в свободную продажу.

Главным достижением компании стало завершение разработки системы, которая позволила сохранять неподвижные видеокадры, — Floppy Video.

День распространения знаний о пингвинах

Экологический праздник, который празднуют по всему миру. День был введен, чтобы привлечь внимание людей к численности и мест обитания пингвинов. Ведь действия человека в отношении природных жилищ пингвинов угрожают исчезновению нескольких разновидностей этой птицы.

Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.

Добавим, что 25 апреля празднуют Всемирный день пингвинов.

Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В Евангелии указано, что родился Иван в семье священнослужителя Захарии и праведницы Елизаветы царской крови вблизи Хеврона на юге от Иерусалима.

Родился мальчик на полгода раньше Христа, благодаря Божьей милости смог избежать смерти во время убийства Вифлеемских младенцев. Жизнь Иоанн провел в пустыне, готовился к служению Господу, постился, много молился. В 30 лет Господь призвал Иоанна нести проповедь народу Израиля.

Иоанн исполнил свое призвание и появился на реке Иордан, чтобы подготовить народ к приходу Христа. Он проповедовал покаяние, крещение для отпускания грехов. Впоследствии на Иордане появился и сам Иисус для принятия крещения. Именно Иоанн крестил своего друга Иисуса Христа в Иордане, за что и получил имя Креститель. За отважные деяния и обличение греховных связей безбожного царя Ирода Предтече отсекли голову. Часть его мощей лежит в Севастии.

У православных прихожан отношение к этому святому особенно уважительное. Его чествуют в течение церковного года шестью знаменательными датами, в том числе 20 января — День Собора Предтечи.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Афанасий, Василий, Иван.

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