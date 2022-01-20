20 січня – День Автономної Республіки Крим

День Автономної Республіки Крим

20 січня 1991 року 93% кримчан на загальнокримському референдумі проголосували за відновлення кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України.

12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон "Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки".

26 лютого 1992 року Кримську АРСР було перейменовано на Республіку Крим, а 21 вересня 1994 - на Автономну Республіку Крим.

2014 року Росія окупувала АР Крим.

День відеокамери

Саме цього дня у 1982 році представники компанії Sony Electronics презентували першу відеокамеру та випустили її у вільний продаж.

Головним досягненням компанії стало закінчення розроблення системи, яка дала змогу зберігати нерухомі відеокадри, – Video Floppy.

День поширення знань про пінгвінів

Екологічне свято, яке святкують у всьому світу. День було запроваджено, щоб привернути увагу людей до чисельності та місць проживання пінгвінів. Адже дії людини щодо природних осель пінгвінів загрожують зникненню кількох різновидів цього птаха.

Саме 20 січня починається масова міграція пінгвінів на материк для парування та висиджування потомства.

Додамо, що 25 квітня святкують Всесвітній день пінгвінів.

Святкування собору Предтечі і Хрестителя Господнього Івана

В Євангелії зазначено, що народився Іван у сім’ї священнослужителя Захарія і праведниці Єлизавети царської крові поблизу Хеврона на півдні від Єрусалиму.

Народився хлопчик на пів року раніше від Христа, завдяки Божій милості зміг уникнути смерті під час вбивства Вифлеємських немовлят. Життя Іоанн провів в пустелі, готуючись до служіння Господу, постився, багато молився. У 30 років Господь призвав Івана нести проповідь народу Ізраїля.

Іоанн виконав своє покликання, з’явився на річці Йордан, щоб підготувати народ до приходу Христа. Він проповідував покаяння, хрещення для відпускання гріхів. Згодом на Йордані з’явився і сам Ісус для прийняття хрещення. Саме Іван хрестив свого друга Ісуса Христа в Йордані, за що і має ім’я Хреститель. За відважні діяння та викриття гріховних зв’язків безбожного царя Ірода Предтечу було страчено шляхом відтинання голови. Частина його мощей лежить у Севастії.

У православних парафіян ставлення до цього святого особливо шанобливе. Його вшановують протягом церковного року шістьма знаменними датами, зокрема 20 січня — День Собору Предтечі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Опанас, Василь (Василій), Іван.