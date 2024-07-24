2 млн долларов в месяц. Экс-военный рассказал о причастности Гетманцева к коррупции в налоговой

В налоговой действует коррупционная схема, по которой налоговики регионального уровня собирают взятки, передают их руководству, а то в свою очередь отдает часть средств председателю налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший военный, лидер партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко.

"Судя по тем жалобам от бизнеса, которые получаю я, как общественный деятель, и получаю уже много лет, на самом деле, мне известно, что они (предприниматели - ред.) называют Гетманцева именно тем человеком, который находится на вершине этой пирамиды коррупционной во всем, что связано с налоговой как таковой. То есть они уверены, что для того, чтобы решить вопрос на высоком уровне по налоговой, надо идти так или иначе к господину Гетманцеву или к его окружению", - отметил Гудименко.

Кроме того, по его словам, представители крупного и среднего бизнеса массово рассказывают, что "налоговая, когда на нижних, условно говоря, уровнях, на региональном уровне собирает взятки, то часть передают наверх руководству, руководство передает в Киев, и часть из того, что они передают на Киев, попадает не только к руководству налоговой, но и к господину Гетманцеву".

Гудименко отметил, что предварительный анализ показал, что Гетманцев может получать до 2 млн долларов в месяц таким образом. "Из тех цифр, которые мы смогли просто прикинуть и как-то поделить, мы считаем, что коррупционный доход Гетманцева может составлять в районе 2 млн долл. в месяц, это мы так прикидывали, это очень осторожно", - отметил он.

Гудименко добавил, что вместе с командой юристов пытался разобраться в том, как работает система СМКОР, которая блокирует налоговые накладные из-за их рискованности.

"Мы фактически составили блок-схему, как работает СМКОР как система и как должна работать она согласно постановлению, которое регулирует эту систему. Согласно блок-схеме, которую мы составили, получается так, что та работа, которую мы видим, абсолютно не соответствует тому, как оно должно работать согласно постановлению", - отметил он.

По его словам, анализ работы СМКОР выявил, что несмотря на заявления налоговиков о том, что система работает в автоматическом режиме, на самом деле блокировка налоговых накладных происходит в ручном режиме.

"Вот сейчас налоговой нужны деньги - она блокирует какое-то количество накладных, которые, например, вчера недоблокировала, потому что не было необходимости - план выполнялся... Это очень похоже на то, как у нас работали ГАИшники, то есть утром ты можешь быть добрее, думаешь, что ты еще кого-то поймаешь и план начальству сдашь. Вечером ты понимаешь, что тебе до плана не хватает 100 баксов, и начинаешь останавливать машины за любые нарушения или и без них. Это не добавляет ни стабильности в систему, ни справедливости в страну, и только провоцирует коррупцию", - рассказал Гудименко.

Напомним

Кабинет министров Украины в конце мая поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных. Однако уже в июне в Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных.

Добавим

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, которая угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, например, экономический аналитик Павел Себастьянович прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.