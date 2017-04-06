2 человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП на Рязани

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39807 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102167 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116340 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116402 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112494 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104216 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107056 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103555 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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2 человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП на Рязани

2 человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП на Рязани

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Водитель и пассажир рейсового автобуса Москва — Элиста погибли, еще 31 пассажир госпитализирован в результате ДТП в среду поздно вечером на 215 км федеральной дороги М-6 “Каспий” в Михайловском районе Рязанской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. По последним данным, 31 пассажир автобуса доставлен в Михайловскую ЦРБ, из них восемь детей с легкими травмами — ушибы, ссадины, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести”, — говорится с сообщении.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, авария произошла 5 апреля в 23.20 мск. К ликвидации происшествия были привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.

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