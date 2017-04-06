2 человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП на Рязани

“В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. По последним данным, 31 пассажир автобуса доставлен в Михайловскую ЦРБ, из них восемь детей с легкими травмами — ушибы, ссадины, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести”, — говорится с сообщении.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, авария произошла 5 апреля в 23.20 мск. К ликвидации происшествия были привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.