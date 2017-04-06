2 человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП на Рязани
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Водитель и пассажир рейсового автобуса Москва — Элиста погибли, еще 31 пассажир госпитализирован в результате ДТП в среду поздно вечером на 215 км федеральной дороги М-6 “Каспий” в Михайловском районе Рязанской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В результате аварии два человека погибли — водитель и пассажир автобуса. По последним данным, 31 пассажир автобуса доставлен в Михайловскую ЦРБ, из них восемь детей с легкими травмами — ушибы, ссадины, шесть человек в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести”, — говорится с сообщении.
По данным ГУ МЧС по Рязанской области, авария произошла 5 апреля в 23.20 мск. К ликвидации происшествия были привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.