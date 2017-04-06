2 людей загинули, 31 госпіталізовано внаслідок ДТП на Рязані

“Внаслідок аварії двоє людей загинули — водій і пасажир автобуса. За останніми даними, 31 пасажир автобуса доставлений в Михайлівську ЦРЛ, з них вісім дітей з легкими травмами — забої, садна, шість людей у важкому стані, 14 — у стані середньої тяжкості”, — йдеться з повідомленні.

За даними ГУ МНС по Рязанській області, аварія сталася 5 квітня о 23.20 мск. До ліквідації події було залучено 37 осіб та 13 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії — 20 осіб і п’ять одиниць техніки.

На місці ДТП працюють співробітники поліції, за фактом ДТП проводиться перевірка.