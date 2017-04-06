2 людей загинули, 31 госпіталізовано внаслідок ДТП на Рязані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Водій і пасажир рейсового автобуса Москва — Еліста загинули, ще 31 пасажир госпіталізований в результаті ДТП в середу пізно ввечері на 215 км федеральної дороги М-6 “Каспій” в Михайлівському районі Рязанської області, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Внаслідок аварії двоє людей загинули — водій і пасажир автобуса. За останніми даними, 31 пасажир автобуса доставлений в Михайлівську ЦРЛ, з них вісім дітей з легкими травмами — забої, садна, шість людей у важкому стані, 14 — у стані середньої тяжкості”, — йдеться з повідомленні.
За даними ГУ МНС по Рязанській області, аварія сталася 5 квітня о 23.20 мск. До ліквідації події було залучено 37 осіб та 13 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії — 20 осіб і п’ять одиниць техніки.
На місці ДТП працюють співробітники поліції, за фактом ДТП проводиться перевірка.