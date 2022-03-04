196 часов обороны: Сейчас происходит слом ситуации – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вооруженные силы Украины остановили российских оккупантов на большинстве направлений, на некоторых — осуществили успешное контрнаступление. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.
Детали
"196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит слом ситуации.
Время слома требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление", - написал Резников.
По словам министра, сложной остается ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС, в Харькове, в Сумской и Черниговской областях.
Он отметил, что русское общество начинает чувствовать и осознавать потери. Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами.
В Вооруженные силы Украины в качестве трофеев поступило едва ли не больше танков и бронемашин, чем за последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми россияне обстреливают мирные украинские города.
"Мы также несем потери. Война - это большое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети.
Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди - живое сердце. Каждый из них будет почтен как герой.
Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров", — написал Резников.
По его словам, враг озадачен и напуган, а время победы Украины неотвратимо приближается.
Министр также сообщил, что за эти дни было принято много сложных решений. Например, командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы фрегат "Гетьман Сагайдачный", находившийся на ремонте, не достался врагу.
Напомним
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.