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196 годин оборони: Зараз відбувається злам ситуації – Резніков

196 годин оборони: Зараз відбувається злам ситуації – Резніков

Київ • УНН

 • 165515 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Збройні сили України зупинили російських окупантів на більшості напрямків, на деяких — здійснили успішний контрнаступ. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.

Деталі

"196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години та дні відбувається злам ситуації.
Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ", — написав Резніков.

За словами міністра, складною залишається ситуація на півдні, де ворог останнім часом обстрілював Запорізьку АЕС, у Харкові, у Сумській та Чернігівській областях.

Він зазначив, що російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати втрати. Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами.

До Збройних сил України як трофеї надійшло чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими росіяни обстрілюють мирні українські міста. 

"Ми також несемо втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти.

Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя.

Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів", — написав Резніков.

За його словами, ворог спантеличений і наляканий, а час перемоги України невідворотньо наближається.

Міністр також повідомив, що за ці дні було ухвалено багато складних рішень. Наприклад, командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу. 

Нагадаємо

Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.

Українські Національні Новини

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