190 боев за сутки: четверть - на Покровском направлении

190 боев произошло на фронте за минувшие сутки, четверть из них - на Покровском направлении. Силы обороны нанесли один удар по важной вражеской цели, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 22 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 190 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 51 авиационный удар, сбросив 85 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 139 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 900 дронов-камикадзе.

Один удар по важной цели противника, как сообщается, нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг десять раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восемнадцати. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

48 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг атаковал неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны Украины.

Четырнадцать атак противника остановили наши защитники в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы, также наши защитники отбили 29 атак захватчиков", - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1050 оккупантов, 5 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновил данные о потерях врага