Еще плюс 1050 оккупантов, 5 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1050 военных, танк, 5 артсистем и систему ПВО. Общие потери рф с начала войны достигли 728300 человек и тысячи единиц техники.
В течение суток 21 ноября российская оккупационная армия потеряла еще 1050 своих военных. Силы обороны также уничтожили танк, 5 вражеских артсистем и систему ПВО. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 728300 (+1050) человек,
- танков - 9399 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 19156 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 20736 (+5) ед,
- РСЗО - 1254 (+1) ед,
- средства ППО - 1004 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19260 (+1),
- крылатые ракеты - 2764 (+8),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
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