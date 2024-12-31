188 боевых столкновений за сутки: где горячее всего на фронте - Генштаб
Киев • УНН
На фронте произошло 188 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 56 атак. Самые активные бои также на Лиманском, Краматорском и Кураховском направлениях.
В настоящее время произошло 188 боевых столкновений. Самой горячей сегодня является ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Лиманском, Краматорском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы один раз безуспешно атаковали возле Волчанска.
На Купянском направлении захватчики 7 раз били неподалеку Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении оккупанты штурмовали 18 раз в районах Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергиевки.
На Северском направлении враг 8 раз пытался продвигаться в районе Белогоровки и Григорьевки.
На Краматорском направлении активность противника с начала суток составляла 31 боевое столкновение. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Еще не завершились четыре боя.
На Торецком направлении ВСУ отбивали 12 атак террористов возле Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении вражеские силы 56 раз штурмовали в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка.
На Кураховском направлении агрессор 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.
На Времовском направлении Защитники отбили 11 атак противника вблизи Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного.
На Ореховском направлении противник трижды пытался продвигаться в сторону Новоандреевки, получил отпор.
На Приднепровском направлении террористы совершили три неудачных штурма позиций украинских воинов.
На Покровском направлении противник пытался атаковать в районе 12 населенных пунктов - Генштаб о ситуации на фронте31 дек. 2024, 14:31 • 15345 просмотров