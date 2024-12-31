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188 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше на фронті - Генштаб

188 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше на фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 23749 перегляди

На фронті відбулося 188 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 56 атак. Найактивніші бої також на Лиманському, Краматорському та Курахівському напрямках.

На даний час відбулося 188 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Краматорському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку терористи один раз безуспішно атакували біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники 7 разів били неподалік Лозової, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували 18 разів у районах Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки.

На Сіверському напрямку ворог 8 разів намагався просуватись у районі Білогорівки та Григорівки.

На Краматорському напрямку активність супротивника з початку доби складала 31 бойове зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершились чотири бої.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбивали 12 атак терористів біля Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку ворожі сили 56 разів штурмували в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

На Курахівському напрямку агресор 20 разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

На Времівському напрямку Захисники відбили 11 атак противника поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

На Оріхівському напрямку противник тричі намагався просуватись в бік Новоандріївки, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку терористи здійснили три невдалі штурми позицій українських воїнів.

На Покровському напрямку противник намагався атакувати у районі 12 населених пунктів - Генштаб про ситуацію на фронті 31.12.24, 16:31 • 20455 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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